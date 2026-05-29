TotalEnergies réunit ses actionnaires à l'heure de la polémique sur ses "super-profits"

Le logo de TotalEnergies ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

L'assemblée générale de TotalEnergies s'ouvre vendredi dans un climat de défiance, entre polémique sur ses bénéfices liés à la guerre au Moyen-Orient et critiques émanant d'associations environnementales qui dénoncent "les projets mortifères" du groupe de Patrick Pouyanné et réclament "la taxation des super-profits".

Une trentaine de militants d'ONG environnementales ont manifesté pendant une demi-heure vendredi matin dans le quartier d’affaires de la Défense, à quelques heures de l'assemblée générale des actionnaires, à l'appel d'Attac, Avaaz, 350 et Action Justice Climat Paris, a constaté l’AFP.

A quelques centaines de mètres de la tour TotalEnergies, les participants, grimés en employés casqués de TotalEnergies, ont mis en scène un pipeline en carton: un participant masqué à l'effigie d'Emmanuel Macron y injectait des billets, redistribués à l'autre bout à un Patrick Pouyanné plus vrai que nature.

"C'est une action de solidarité internationale parce que évidemment, on vit cette canicule, cette vague de chaleur sponsorisée par TotalEnergies, BP, Shell, Glencore. Mais en Ouganda, au Mozambique, en Tanzanie, au Yémen, il y a des populations qui sont forcées de quitter leurs terres ancestrales, qui perdent tous leurs moyens de subsistance", a déclaré Fanny Petitbon, de l'ONG 350.org.

Le Parti Communiste Français (PCF) appelle à manifester à la mi-journée contre l'augmentation des prix du carburant, "devant le siège de Total", où les actionnaires seront accueillis à 14H00 avec un luxe de précautions: pas de téléphone portable, clôtures grillagées, vigiles en nombre, portique anti-métaux à l'entrée.

Des militants d'ONG environnementales ont manifesté pendant une demi-heure dans le quartier d’affaires de la Défense, avant l'AG de TotalEnergies, à Paris le 29 mai 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Dopé par la flambée des hydrocarbures, TotalEnergies a dégagé au premier trimestre un bénéfice de 4,96 milliards d'euros (+51% sur un an), relançant le débat sur l'opportunité de taxer les "superprofits".

Après une proposition de loi du PS en ce sens, le sénateur Yannick Jadot et son groupe écologiste ont annoncé jeudi le dépôt d'un autre texte pour le retour de l'Etat au capital du groupe, espérant "redonner à l'Etat les moyens de protéger notre souveraineté énergétique".

La gauche accuse le groupe d'être un "profiteur de guerre". Ce à quoi le bouillant PDG Patrick Pouyanné répond en contestant que ses bénéfices "tombent du ciel" et en défendant son "effort conséquent" à travers le plafonnement du prix des carburants dans ses stations - initiative bien accueillie par les automobilistes et un gouvernement aux marges de manoeuvre ténues.

"Le débat politique, quand il nous concerne, est parfois exacerbé et outrancier", a déploré le patron dans une interview au Figaro.

- Débat sur le climat -

Au-delà du contexte politique, le principal enjeu de la réunion porte sur le vote de l'extension de la limite d'âge de la fonction de président de 70 à 75 ans, et celle de directeur général de 67 à 70 ans. Patrick Pouyanné, qui occupe les deux fonctions depuis 2014, est aujourd'hui âgé de 62 ans, et a été reconduit en 2024 pour 3 ans.

Il y sera aussi question de la stratégie de transition énergétique du groupe critiqué par les ONG pour ses projets d'expansion dans les énergies fossiles malgré les alertes des scientifiques du GIEC sur le réchauffement planétaire, un accélérateur des phénomènes climatiques extrêmes, comme la canicule qui fait suffoquer la France ces derniers jours.

Trois associations (Les Amis de la Terre France, ClientEarth et Notre Affaire à Tous) ont indiqué jeudi avoir signalé à l'Autorité des marchés financiers certaines déclarations du groupe liées au climat susceptibles selon elles de tromper les investisseurs.

"En 2023, Total annonçait qu'ils allaient dédier 30% de leurs investissements à de nouveaux projets pétroliers et gaziers d'ici 2030. En 2026, ce chiffre est passé à 35%. A l'inverse, Total ne cesse de diminuer la part de ses investissements dans la partie électricité intégrée et molécule bas carbone", a souligné Antoine Bouhey coordinateur de la campagne Defund TotalEnergies de Reclaim finance, lors d'un point presse jeudi.

En mars, TotalEnergies a opéré un important revirement en reconnaissant ne pas être en mesure d'atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050, au vu des trajectoires énergétiques actuelles.

TotalEnergies a inscrit à l'ordre du jour un débat sur ce rapport climat, mais il ne donnera pas lieu à un vote consultatif des actionnaires, comme cela avait été le cas en 2024.