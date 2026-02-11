Amélie de Montchalin officiellement nommée à la tête de la Cour des comptes

Amélie de Montchalin lors d'une réunion sur le projet de loi de finances 2026 au ministère de Bercy à Paris
La ministre chargée des Comptes publics Amélie de Montchalin a été officiellement nommée mercredi à la tête de la Cour des comptes pour succéder à Pierre Moscovici.
Sa nomination par le président Emmanuel Macron a été confirmée en conseil des ministres, a indiqué la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon.
Amélie de Montchalin, 40 ans, devient ainsi la première femme à occuper le poste de Première présidente de la Cour des comptes, chargée de contrôler les finances publiques du pays.
Sa nomination, avancée dans la presse ces derniers jours, a suscité de nombreuses critiques dans l'opposition.
"Jamais une personne six mois auparavant ministre des Comptes publics n'a donné à l’automne un avis sur le budget qu’elle a elle-même préparé. Difficile d’être davantage juge et partie", a dénoncé mardi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale le député La France insoumise (LFI) Eric Coquerel.
Sur franceinfo, le porte-parole du Rassemblement national Sébastien Chenu a fustigé un "verrouillage" des fonctions "par tous les copains de la macronie" et dénoncé "un scandale démocratique".
"Amélie de Montchalin a largement démontré qu'elle œuvrait pour l'Etat, uniquement pour l'Etat, et pas pour les intérêts partisans", a défendu mardi Maud Bregeon face aux critiques.
(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)
