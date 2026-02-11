 Aller au contenu principal
Amélie de Montchalin officiellement nommée à la tête de la Cour des comptes
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 11:41

Amélie de Montchalin lors d'une réunion sur le projet de loi de finances 2026 au ministère de Bercy à Paris

La ministre ‌chargée des Comptes publics Amélie de Montchalin a ​été officiellement nommée mercredi à la tête de la Cour des comptes pour succéder à Pierre ​Moscovici.

Sa nomination par le président Emmanuel Macron a été confirmée ​en conseil des ministres, a ⁠indiqué la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon.

Amélie ‌de Montchalin, 40 ans, devient ainsi la première femme à occuper le poste de ​Première présidente ‌de la Cour des comptes, chargée de ⁠contrôler les finances publiques du pays.

Sa nomination, avancée dans la presse ces derniers jours, a suscité ⁠de nombreuses ‌critiques dans l'opposition.

"Jamais une personne six mois ⁠auparavant ministre des Comptes publics n'a donné ‌à l’automne un avis sur le budget ⁠qu’elle a elle-même préparé. Difficile d’être ⁠davantage juge et ‌partie", a dénoncé mardi dans l'hémicycle de l'Assemblée ​nationale le député La ‌France insoumise (LFI) Eric Coquerel.

Sur franceinfo, le porte-parole du Rassemblement national Sébastien ​Chenu a fustigé un "verrouillage" des fonctions "par tous les copains de la macronie" et ⁠dénoncé "un scandale démocratique".

"Amélie de Montchalin a largement démontré qu'elle œuvrait pour l'Etat, uniquement pour l'Etat, et pas pour les intérêts partisans", a défendu mardi Maud Bregeon face aux critiques.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité ​par Kate Entringer)

1 commentaire

  • 11:49

    En marche pour l’après 2027!

