Vente de bouteilles de vin français dans un supermarché à Paris

Pékin pourrait ‌lancer des enquêtes sur les vins français ou ​imposer des "tarifs réciproques" sur des produits européens concernés si le gouvernement français pousse à l'instauration de ​droits de douane sur les biens chinois, rapporte mercredi Yuyuan Tantian, ​un compte de médias ⁠sociaux affilié au radiodiffuseur public chinois CCTV.

Cette réaction ‌fait suite à la publication lundi par le gouvernement français d'un rapport stratégique du ​commissariat au ‌Plan suggérant à l'Union européenne d'envisager ⁠un tarif inédit de 30% sur l'ensemble des biens chinois ou de déprécier l'euro jusqu'à 30% par ⁠rapport au ‌yuan afin de contrer une forte augmentation ⁠des importations à bas prix.

Ce rapport ne ‌vise que les biens chinois et viole ⁠les règles de l'Organisation mondiale du commerce, ⁠a dénoncé ‌Yuyuan Tantian. "Cela équivaut à déclarer une guerre commerciale ​à la Chine."

Priée de ‌commenter ces déclarations, la porte-parole du gouvernement français, Maud Bregeon, a ​déclaré que Clément Beaune, le commissaire au Plan, était dans son "rôle en faisant des ⁠propositions, en publiant ce type de rapport".

"Ça ne signifie pas qu'ils sont nécessairement suivis ou immédiatement suivis par le gouvernement", a-t-elle toutefois ajouté.

(Shi Bu, Ethan Wang et Ryan Woo;version française Nicolas Delame, édité ​par Kate Entringer)