 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A Nantes, une alliance droite-centre attaque le bilan sécuritaire de Johanna Rolland
information fournie par AFP 11/02/2026 à 12:39

Johanna Rolland, maire sortante de Nantes et candidate du Parti socialiste à sa réélection, lors d'une conférence de presse à Nantes, le 2 février 2026 en Loire-Atlantique ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Johanna Rolland, maire sortante de Nantes et candidate du Parti socialiste à sa réélection, lors d'une conférence de presse à Nantes, le 2 février 2026 en Loire-Atlantique ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Socialiste depuis 37 ans, incarnée depuis 2014 par la numéro 2 du PS, la mairie de Nantes est convoitée par une alliance de la droite et du centre qui pourfend notamment le bilan sécuritaire de Johanna Rolland.

Encore inconnu des Nantais il y a quelques mois, Foulques Chombart de Lauwe, investi par Les Républicains, fait campagne pour les municipales aux côtés d'une colistière MoDem, la haute-commissaire à l'Enfance et ancienne députée de Loire-Atlantique, Sarah El Haïry. En cas de victoire, celle-ci deviendrait présidente de la métropole.

Décidé à "virer Johanna Rolland", le candidat de 46 ans est apparu en meeting en janvier aux côtés de Bruno Retailleau, patron de LR, Aurore Bergé, membre du gouvernement et ex-députée Renaissance, et Christelle Morançais, présidente Horizons des Pays de la Loire.

Des figures "importantes pour crédibiliser (sa) démarche", note le candidat, conseiller municipal d'opposition depuis 2020. "Maintenant, ce que veulent les gens, c'est un maire courageux. L'étiquette, ils me le disent, ils s'en fichent", assure-t-il.

Se donnant pour "priorité" de "remettre de l'ordre" à Nantes, Foulques Chombart de Lauwe veut tripler la vidéoprotection, armer la police municipale et mutiplier ses effectifs par deux.

"Johanna Rolland, pour des raisons idéologiques, avec ses alliés, apporte 5% de la réponse qu'il faut apporter", estime-t-il. Selon lui, la maire sortante est une "héritière qui gère mal l'héritage" du socialiste Jean-Marc Ayrault, édile nantais de 1989 à 2012.

- "Favorite" -

Dans ce bastion du PS, "la seule façon pour la droite et le centre d'avoir une petite chance d'inquiéter Johanna Rolland c'était d'arriver unis", analyse Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS et à Science Po Rennes. Mais la maire sortante reste selon lui "favorite".

Le candidat LR à la mairie de Nantes, Foulques Chombart de Lauwe, lors d'un meeting de campagne à Nantes, le 14 janvier 2026 en Loire-Atlantique ( AFP / Loic VENANCE )

Le candidat LR à la mairie de Nantes, Foulques Chombart de Lauwe, lors d'un meeting de campagne à Nantes, le 14 janvier 2026 en Loire-Atlantique ( AFP / Loic VENANCE )

"Comme dans d'autres villes, il faut voir le rôle que va jouer la sécurité. Si elle devient vraiment la préoccupation principale, on peut imaginer qu'il y aura un petit effet pour la droite, voire pour le Rassemblement national", poursuit-il.

Le candidat RN Jean-Claude Hulot dénonce l"ensauvagement" de la ville et pointe du doigt le "déni socialiste".

En tête d'une liste de la gauche unie (hors LFI qui présente un candidat insoumis, William Aucant), la maire de Nantes se dit "fière" d'avoir engagé "très tôt" un dialogue entre onze partis, dont le PS, les Ecologistes, le PCF et Place Publique, "dans le respect, le débat et la franchise".

En 2020, la socialiste ne s'était alliée qu'au second tour avec les écologistes. Leur liste commune avait finalement raflé près de 60% des voix, loin devant celles des candidates de droite (27%) et du centre (12%) qui n'avaient pas réussi à s'entendre.

Dans son local de campagne, des affiches colorées reprennent ses priorités: pouvoir d'achat, accès au logement, écologie et sécurité. Elle a doublé le nombre de policiers municipaux au cours de son mandat et entend leur créer un poste fixe en soirée dans deux quartiers de la ville.

- "Adversaire de Nantes" -

Interrogée sur l'alliance entre la droite et le centre formée par M. Chombart de Lauwe, Johanna Rolland dépeint un candidat "très à droite" et "rétrograde". "Plus le temps passe, plus il devient un adversaire de Nantes. Je ne le laisserai pas faire: notre ville mérite d'être protégée contre celles et ceux qui veulent l'abîmer", affirme la maire sortante.

Opposé au choix d'alliance de Renaissance, un candidat présentera une liste "divers centre": Mounir Belhamiti, ancien député du camp présidentiel (de 2022 à 2024), qui trouve "incohérente" la décision du parti qu'il a quitté depuis.

Il veut former "un rassemblement large, qui fait fi de ces considérations parisiennes, des calculs d'arrière-boutique qui n'intéressent personne", affirme-t-il.

Trois autres candidats se sont déclarés à Nantes: Margot Medkour (Nantes Populaires), Alexandre Gauvin (NPA - Révolutionnaires) et Nicolas Bazille (Lutte ouvrière).

Municipales 2026
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 12:54

    Ce nom dans une ville sosse va faire désordre…

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Marine Le Pen à la cour d'appel de Paris, le 4 janvier 2026 ( AFP / Alain JOCARD )
    Procès du RN et de Marine Le Pen: la date de la décision sera connue mercredi
    information fournie par AFP 11.02.2026 13:12 

    Marine Le Pen connaîtra mercredi en fin de journée la date de la décision de la cour d'appel de Paris, a priori "à l'été", après les dernières plaidoiries de ses avocats qui tenteront d'arracher une relaxe ou, à défaut, une sanction mesurée contre celle qui joue ... Lire la suite

  • Le BullSequana XH3000 d'Atos (Crédit: / Atos)
    Atos inaugure une plateforme de formation au SICS en Belgique
    information fournie par Zonebourse 11.02.2026 13:09 

    Atos annonce que sa division Eviden a pris part à l'inauguration de la première plateforme nationale de formation au Système d'information du Combat SCORPION (SICS) par la Défense à Bourg-Léopold en Belgique. Selon le groupe français de services informatiques, ... Lire la suite

  • Des photos non datées fournies par le département de la Justice des États-Unis, le 30 janvier 2026, dans le cadre des dossiers Jeffrey Epstein ( AFP / Martin BUREAU )
    Daniel Siad, recruteur de mannequins aux liens étroits avec Epstein
    information fournie par AFP 11.02.2026 13:08 

    Des centaines de courriels et des photos de jeunes femmes repérées dans le monde entier: le recruteur de mannequins Daniel Siad apparaît comme un important rabatteur potentiel pour le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, selon des documents publics consultés ... Lire la suite

  • Roberto De Zerbi, alors entraîneur de l'OM, en conférence de presse avant un match de Ligue des champions contre Bruges, le 28 janvier 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Ligue 1: De Zerbi s'en va, l'OM cherche toujours la stabilité
    information fournie par AFP 11.02.2026 12:49 

    L'OM espérait vivre avec Roberto De Zerbi un cycle de trois ans mais le club et le technicien italien, affaibli par plusieurs lourdes défaites, ont annoncé dans la nuit la fin de leur collaboration, qui renvoie Marseille à son instabilité quasi-structurelle. "A ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank