TotalEnergies: résultats de 2ème trimestre en ligne, mais la dette inquiète encore information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 09:41









(Zonebourse.com) - TotalEnergies a présenté jeudi des résultats de deuxième trimestre conformes aux attentes, mais le groupe pétrolier a annoncé que sa dette avait de nouveau augmenté en rythme séquentiel, au grand dam des investisseurs.



Le géant français de l'énergie a fait état ce matin d'un bénéfice net ajusté de 3,6 milliards de dollars sur la période allant d'avril à juin, en repli de 15% par rapport au premier trimestre, une nouvelle fois pénalisé par le recul des cours du pétrole.



Celui-ci s'inscrit cependant parfaitement en ligne avec le consensus des analystes.



Dans un communiqué, Total explique que le baril de Brent a affiché un prix moyen de 67,9 dollars sur le trimestre écoulé, contre 75,7 dollars sur les trois premiers mois de l'année, soit un recul de 10%.



Son chiffre d'affaires ressort à 49,6 milliards de dollars, en baisse à la fois par rapport au premier trimestre (52,2 milliards de dollars) et au deuxième trimestre 2024 (53,7 milliards).





Sa production d'hydrocarbures s'est établie à 2,45 millions de barils équivalent pétrole par jour, soit une baisse de 2% par rapport au trimestre précédent.



Le groupe a confirmé la distribution d'un deuxième acompte sur dividende de 0,85 euro par action au titre de l'exercice 2025, en hausse de près de 7,6% par rapport à 2024, tout en autorisant des rachats d'actions jusqu'à deux milliards d'euros au titre du troisième trimestre.



Les analystes disent cependant s'inquiéter de la progression de la dette nette du groupe, qui atteignait 25,9 milliards de dollars fin juin, contre 20,1 milliards trois mois plus tôt. Son ratio d'endettement est remonté à conséquence à 17,9%, à comparer avec 14,3% fin mars.



'Malgré des résultats conformes aux attentes, la hausse de l'endettement devrait peser sur le moral des investisseurs aujourd'hui', réagissent les équipes de RBC.



'La dette nette continue de grimper, tirée par un programme d'investissement intensif au premier semestre, deux milliards de dollars d'acquisitions et une nouvelle hausse du besoin en fonds de roulement', souligne le courtier canadien.



'Afin de rassurer le marché, TotalEnergies va devoir convaincre les investisseurs que ces pressions s'atténueront au second semestre, afin d'apporter de la crédibilité à son plan de distribution pour les actionnaires', conclut le broker.



En Bourse, l'action Total perdait 1,3% à 9h30, parmi les plus fortes baisses d'un indice CAC 40 en hausse de 0,6%.







