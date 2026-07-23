 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies-Résultat net ajusté +67% au T2 avec la hausse du prix du pétrole et les marges de raffinage
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 10:59
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

PHOTO D'ARCHIVE : La 10e édition de VivaTech à Paris

PHOTO D'ARCHIVE : La 10e édition de VivaTech à Paris

TotalEnergies a fait état jeudi d'un ‌résultat net ajusté en hausse de 67% au deuxième trimestre, soutenu par la hausse ​des cours du pétrole et les marges bénéficiaires élevées réalisées sur le raffinage des carburants en raison de la guerre en Iran.

Le résultat net ajusté part TotalEnergies s'est ​établi à 6 milliards de dollars (5,25 milliards d'euros) sur la période, contre 3,6 milliards au deuxième trimestre 2025 ​et 5,4 milliards au premier trimestre 2026. ⁠Les analystes tablaient sur 6 milliards de dollars, selon un consensus LSEG.

À ‌Paris vers 07h28 GMT, l'action TotalEnergies prenait environ 1,76% à 75,60 euros.

La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qui a ​conduit à la fermeture du ‌détroit d’Ormuz, a perturbé les approvisionnements mondiaux et propulsé les ⁠prix du pétrole brut et du gaz à des niveaux record.

Le prix du Brent, référence mondiale, s'est établi en moyenne à environ 97 dollars le baril au cours ⁠du trimestre d'avril ‌à juin, une hausse de 45% par rapport aux 67 dollars ⁠le baril un an plus tôt.

TotalEnergies a également annoncé un programme de rachat ‌d'actions de 1,5 milliard de dollars pour le troisième trimestre, le même ⁠montant que le trimestre précédent.

Le résultat de l'activité exploration et ⁠production a atteint 3,2 ‌milliards de dollars, en hausse de 64% par rapport à la même période de ​l'année précédente et de 25% par rapport ‌au premier trimestre 2026, notamment grâce à la reprise progressive de la production au Moyen-Orient.

Le résultat du ​raffinage et de la chimie a bondi de 362% pour atteindre 1,8 milliard de dollars, porté par la hausse des marges sur les carburants raffinés et ⁠la rentabilité face à la hausse des prix du pétrole et des carburants.

La division gaz naturel liquéfié (GNL) de TotalEnergies a enregistré un résultat de 807 millions de dollars, une baisse de 22% que le groupe a attribuée la semaine dernière à la faiblesse de la demande de GNL en Europe.

(Rédigé par Etienne Breban, avec America ​Hernandez, édité par Augustin Turpin)

Pétrole et parapétrolier
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

TOTALENERGIES
75,900 EUR Euronext Paris -0,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 23 juillet 11:16

    La guerre en Iran, c'est le jackpot pour les pétrolières...souhait pour Trump: faite en sorte quelle dure longtemps....Tous les actionnaires de Total vous en remercie d'avance.....(les millions de bénéfices coulent à flot!!!)

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cryptoactifs: un univers attractif mais risqué, qui impose de bien choisir ses supports, sa plateforme et la part de son épargne avant de se lancer. ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )
    7 questions à vous poser avant d’investir dans les cryptoactifs
    information fournie par Le Particulier 25.07.2026 08:00 

    Les cryptoactifs attirent de plus en plus d’épargnants. Ce type d’investissement présente toutefois des risques élevés et reste largement méconnu des particuliers. Quel cryptoactif choisir ? Comment sélectionner la plateforme ? Comment stocker vos cryptoactifs ... Lire la suite

  • Feu de broussailles à Cebreros, à l'ouest de Madrid, le 24 juillet 2026 ( AFP / Cesar MANSO )
    Incendies en Europe : les derniers développements
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:25 

    Voici les derniers développements sur le front des incendies en Europe, où les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet. France: nouvelles ... Lire la suite

  • L'entrée de la ville de Biscarosse, dans le sud-ouest de la France, avec un ciel opacifié par la fumée d'un incendie de forêt, le 24 juillet 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Sud-Ouest: plus de 140.000 personnes évacuées, les flammes s'approchent de Bordeaux
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:08 

    Plus de 140.000 personnes évacuées et 22.000 hectares brûlés: les flammes continuent dans la nuit de vendredi à samedi de dévorer les Landes et surtout la Gironde, où les autorités s'inquiètent désormais pour Bordeaux et ont annoncé des dizaines de milliers d'évacuations ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 24/07/2026
    Top 5 IA du 24/07/2026
    information fournie par Libertify 25.07.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Accor, Argan, Carrefour, Johnson & Johnson, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
Or
4 055,93 0,00%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank