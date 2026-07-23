TotalEnergies-Résultat net ajusté +67% au T2 avec la hausse du prix du pétrole et les marges de raffinage

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TotalEnergies a fait état jeudi d'un ‌résultat net ajusté en hausse de 67% au deuxième trimestre, soutenu par la hausse ​des cours du pétrole et les marges bénéficiaires élevées réalisées sur le raffinage des carburants en raison de la guerre en Iran.

Le résultat net ajusté part TotalEnergies s'est ​établi à 6 milliards de dollars (5,25 milliards d'euros) sur la période, contre 3,6 milliards au deuxième trimestre 2025 ​et 5,4 milliards au premier trimestre 2026. ⁠Les analystes tablaient sur 6 milliards de dollars, selon un consensus LSEG.

À ‌Paris vers 07h28 GMT, l'action TotalEnergies prenait environ 1,76% à 75,60 euros.

La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qui a ​conduit à la fermeture du ‌détroit d’Ormuz, a perturbé les approvisionnements mondiaux et propulsé les ⁠prix du pétrole brut et du gaz à des niveaux record.

Le prix du Brent, référence mondiale, s'est établi en moyenne à environ 97 dollars le baril au cours ⁠du trimestre d'avril ‌à juin, une hausse de 45% par rapport aux 67 dollars ⁠le baril un an plus tôt.

TotalEnergies a également annoncé un programme de rachat ‌d'actions de 1,5 milliard de dollars pour le troisième trimestre, le même ⁠montant que le trimestre précédent.

Le résultat de l'activité exploration et ⁠production a atteint 3,2 ‌milliards de dollars, en hausse de 64% par rapport à la même période de ​l'année précédente et de 25% par rapport ‌au premier trimestre 2026, notamment grâce à la reprise progressive de la production au Moyen-Orient.

Le résultat du ​raffinage et de la chimie a bondi de 362% pour atteindre 1,8 milliard de dollars, porté par la hausse des marges sur les carburants raffinés et ⁠la rentabilité face à la hausse des prix du pétrole et des carburants.

La division gaz naturel liquéfié (GNL) de TotalEnergies a enregistré un résultat de 807 millions de dollars, une baisse de 22% que le groupe a attribuée la semaine dernière à la faiblesse de la demande de GNL en Europe.

(Rédigé par Etienne Breban, avec America ​Hernandez, édité par Augustin Turpin)