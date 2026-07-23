TotalEnergies-Résultat net ajusté +67% au T2 avec la hausse du prix du pétrole et les marges de raffinage

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TotalEnergies a fait état jeudi d'un résultat net ajusté en hausse de 67% au deuxième trimestre, soutenu par la hausse des cours du pétrole et les marges bénéficiaires élevées réalisées sur le raffinage des carburants en raison de la guerre en Iran.
Le résultat net ajusté part TotalEnergies s'est établi à 6 milliards de dollars (5,25 milliards d'euros) sur la période, contre 3,6 milliards au deuxième trimestre 2025 et 5,4 milliards au premier trimestre 2026. Les analystes tablaient sur 6 milliards de dollars, selon un consensus LSEG.
À Paris vers 07h28 GMT, l'action TotalEnergies prenait environ 1,76% à 75,60 euros.
La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qui a conduit à la fermeture du détroit d’Ormuz, a perturbé les approvisionnements mondiaux et propulsé les prix du pétrole brut et du gaz à des niveaux record.
Le prix du Brent, référence mondiale, s'est établi en moyenne à environ 97 dollars le baril au cours du trimestre d'avril à juin, une hausse de 45% par rapport aux 67 dollars le baril un an plus tôt.
TotalEnergies a également annoncé un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars pour le troisième trimestre, le même montant que le trimestre précédent.
Le résultat de l'activité exploration et production a atteint 3,2 milliards de dollars, en hausse de 64% par rapport à la même période de l'année précédente et de 25% par rapport au premier trimestre 2026, notamment grâce à la reprise progressive de la production au Moyen-Orient.
Le résultat du raffinage et de la chimie a bondi de 362% pour atteindre 1,8 milliard de dollars, porté par la hausse des marges sur les carburants raffinés et la rentabilité face à la hausse des prix du pétrole et des carburants.
La division gaz naturel liquéfié (GNL) de TotalEnergies a enregistré un résultat de 807 millions de dollars, une baisse de 22% que le groupe a attribuée la semaine dernière à la faiblesse de la demande de GNL en Europe.
(Rédigé par Etienne Breban, avec America Hernandez, édité par Augustin Turpin)
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