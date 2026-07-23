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L'Europe ouvre en baisse avec des résultats contrastés d'entreprises
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 10:58
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Un écran à la Bourse de Londres

Un écran à la Bourse de Londres

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge jeudi à l'ouverture ‌alors que les investisseurs analysent une pluie de résultats contrastés et un contexte géopolitique au Moyen-Orient toujours tendu qui fait encore grimper les cours ​du pétrole.

À Paris, le CAC 40 perd 0,94% à 8.358,90 points vers 07h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 recule de 0,19% et à Francfort, le Dax abandonne 0,64%.

L'indice EuroStoxx 50 régresse de 0,38% et le FTSEurofirst 300 de 0,45%. Le Stoxx 600 cède 0,39%, la plupart de ses ​grands compartiments étant dans le rouge, notamment celui de la consommation.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,38% pour le Dow Jones, de 0,31% pour le Standard & Poor's ​500 et de 0,40% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance déjà ⁠en repli.

Sur le plan géopolitique, la revendication par les Houthis du Yémen d'attaques en mer Rouge, ouvrant ainsi un nouveau front dans ‌le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, a fait grimper le cours du baril de Brent, le rapprochant du seuil symbolique des 100 dollars. La flambée des prix du brut pourrait raviver l'inflation globale en zone euro alors que ​la Banque centrale européenne (BCE) doit rendre sa décision de ‌politique monétaire ce jeudi à 12h15 GMT. Si un statu quo est attendu à l'issue de cette ⁠réunion, un relèvement des taux est anticipé pour la réunion de septembre.

L'impact de la situation au Moyen-Orient pèse naturellement sur le sentiment des investisseurs, déjà concentrés sur les nombreuses publications financières du jour en Europe et aux Etats-Unis, au lendemain des comptes trimestriels de Tesla et Alphabet. Les titres ⁠des deux géants américains reculent ‌en avant-Bourse, leurs projets de dépenses, notamment dans l'IA, suscitant des nouvelles craintes quant au rendement de ces investissements.

Dans ⁠les grandes publications en Europe, à Paris, TotalEnergies prend 1,70% après avoir fait état d'un résultat net ajusté en hausse de 67% au deuxième ‌trimestre sur fond d'augmentation du prix du pétrole et des marges de raffinage.

BNP Paribas recule de 1% malgré un bénéfice net ⁠supérieur aux attentes au titre du deuxième trimestre.

Renault Group perd 0,60%, le constructeur automobile ayant fait état ⁠d'une stagnation de ses ventes en ‌volume au premier semestre.

Dans la "tech", STMicroelectronics chute de 13,72% après ses résultats, tandis que Soitec bondit de 31% après les siens.

Dassault Systèmes prend 2,33% ​et Dassault Aviation grimpe de 7,70% à la faveur notamment de la confirmation ‌par les deux groupes de leurs perspectives respectives.

Toujours dans la défense, Thales avance de près de 2% après avoir fait état d'une hausse des prises de commandes au premier ​semestre.

Sur les autres places financières européennes, à Milan, Unicredit abandonne 2,38% après ses résultats semestriels. Moncler dévisse de 6,69% après des ventes du deuxième trimestre impactées par la saisonnalité. Le compartiment européen du luxe cède 1,97%.

A Londres, Easyjet, cible d'une OPA, bondit de 5,48% après avoir publié ⁠un bénéfice de 85 millions de livres sterling au titre du troisième trimestre. BT reflue de 1,78% même si le premier groupe de télécoms britannique a dit être en bonne voie d'atteindre ses objectifs.

A Zurich, Nestlé plonge de 6,51%, malgré un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu, les analystes évoquant une prise de profit sur le titre. Toujours en Suisse, le fabricant de parfums et d'arômes Givaudan chute de 5% après ses résultats du deuxième trimestre.

A Francfort, Traton, division poids lourds de Volkswagen, est porté par le relèvement de sa prévision de croissance pour cette année, permettant ​au titre de gagner 5,21%.

(Rédigé par Claude Chendjou)

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