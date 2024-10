TotalEnergies : repli de son résultat net ajusté au troisième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le cash-flow net de TotalEnergies ressort à 1,06 milliards de dollars au troisième trimestre 2024 contre 3,15 milliards de dollars le trimestre précédent, compte tenu de la baisse de 956 millions de dollars de la marge brute d'autofinancement (CFFO) et de la hausse de 1,13 milliards de dollars des investissements nets à 5,76 milliards de dollars au troisième trimestre 2024.

(AOF) - Le résultat net ajusté part TotalEnergies s’établit à 4,07 milliards de dollars au troisième trimestre 2024 contre 4,67 milliards de dollars au deuxième trimestre 2024, principalement en raison du fort repli des marges de raffinage et de la baisse des prix du pétrole. Le résultat net ajusté dilué par action s’est établi à 1,74 dollar au troisième trimestre 2024 (calculé sur la base d’un nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 310 millions) contre 1,98 dollar au deuxième trimestre 2024. L'Ebitda ajusté recule de 9% au troisième trimestre à 10 milliards de dollars.

Pétrole et parapétrolier

