TotalEnergies renforce sa présence en Chine avec un accord de fourniture de GNL sur 15 ans

Le groupe pétrolier a conclu un accord préliminaire avec Jiangsu Guoxin Group, un acteur majeur du secteur énergétique dans la province chinoise du Jiangsu, portant sur la fourniture de 900 000 tonnes de GNL par an pendant 15 ans, à compter de 2028, sous réserve de la finalisation des contrats définitifs.

Le GNL sera acheminé vers le nouveau terminal de Jiangsu Guoxin Group, situé à Rudong, afin d'alimenter les réseaux de distribution de gaz urbains et les centrales électriques flexibles de la province. Ces livraisons contribueront à renforcer la sécurité d'approvisionnement énergétique du Jiangsu et à répondre aux pics de consommation dans cette région, qui se classe au deuxième rang des provinces chinoises en matière de PIB et de consommation de gaz naturel.

Cette opération permet à TotalEnergies de consolider son portefeuille de contrats de fourniture de GNL à long terme en Chine, l'un des principaux marchés mondiaux d'importation de gaz naturel liquéfié, porté par une demande en forte croissance.