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Bourses : après la victoire démocrate sans appel, détente des taux mais dollar et défense chahutés
information fournie par AFP 04/11/2026 à 10:04

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L'ancien siège de la Bourse de Paris, au palais Brongniart, à Paris le 11 septembre 2018 ( AFP / Philippe LOPEZ )

L'ancien siège de la Bourse de Paris, au palais Brongniart, à Paris le 11 septembre 2018 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Les marchés mondiaux digéraient mercredi la victoire sans appel des démocrates aux élections de mi-mandat américaines, qui fait refluer les taux d'emprunt et le dollar, porte les énergies renouvelables mais pénalise les valeurs de la défense.

Vers 08H30 GMT, l'indice Stoxx 600, qui regroupe les 600 plus grandes capitalisations européennes, prenait 0,46 %. Paris gagnait 0,30 %, Francfort 0,37 %, Milan 1,04 % mais Londres était stable (+0,05 %).

Les démocrates ont signé mardi une victoire sans appel, avec une majorité acquise dans les deux chambres du Congrès, lors d'élections qui ont tourné au désastre pour Donald Trump et les républicains.

En Asie, Tokyo a terminé en baisse de 1,42 %, après avoir plongé de près de 5 % en cours de séance, entraîné par les valeurs des puces pour l'IA. Taipei a perdu 0,83 %.

Les Bourses chinoises ont en revanche nettement progressé : Shanghai a gagné 2,16 % et Shenzhen 4,22 %. Séoul a pris 0,62 % et Hong Kong avançait de 1,67 % dans les derniers échanges.

Détente des taux et repli du dollar

Le rendement de l'emprunt américain à dix ans reculait à 4,92 %, contre 4,97 % mardi soir. Le mouvement gagnait l'Europe : le taux français à même échéance baissait à 4,91 %, contre 4,95 %, l'italien à 4,42 %, contre 4,46 %, et l'allemand à 3,31 %, contre 3,33 %.

Pour les marchés, la victoire des démocrates "signifie une probabilité bien plus faible de nouveaux plans de dépenses massifs, et peut-être un regain d'espoir d'assainissement budgétaire, surtout si les taux continuent de refluer", commente Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier IM.

Le dollar pâtissait en revanche du scrutin, car "moins de relance budgétaire pourrait entraîner une croissance plus lente que prévu, surtout si l'essor de l'IA ralentit", juge Ipek Ozkardeskaya.

L'euro prenait 0,42 % face au billet vert, à 1,1240 dollar, et le dollar cédait 0,35 % face au yen, à 158,13 yens.

L'or, valeur refuge, gagnait 2,64 %, à 4.033,31 dollars l'once, et l'argent 4,18 %, à 51,88 dollars. Les mines de métaux précieux en profitaient en Bourse : le britannique Fresnillo prenait 3,98 % et Hochschild Mining 4,18 %.

Le pétrole restait stable, suspendu à la perspective de négociations entre Washington et Téhéran. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale, gagnait 0,08 %, à 103,68 dollars, et celui de WTI américain 0,03 %, à 96,12 dollars.

Les renouvelables en hausse, la défense recule

Le résultat du scrutin "pèse sur les valeurs de l'IA et de la tech, tout en suscitant l'espoir d'un environnement plus favorable aux énergies propres", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

En Europe, le scrutin provoquait d'importants mouvements entre secteurs. Les valeurs des énergies renouvelables profitaient de la défaite des républicains, qui leur sont hostiles. Le danois Vestas, numéro un mondial des éoliennes, prenait 4,03 %, l'espagnol EDP Renewables 3,75 %, son compatriote Acciona 2,66 % et l'allemand RWE 1,20 %.

Les valeurs de la défense étaient à l'inverse sanctionnées. L'italien Leonardo reculait de 2,58 %, le français Thales de 4,51 %, et le suédois Saab de 2,02 %. Le britannique BAE Systems perdait 3,73 %, l'allemand Rheinmetall 1,77 % et l'espagnol Indra 2,71 %.

"Le nouveau Congrès pourrait user de son influence sur les dépenses pour contester tout financement militaire supplémentaire et accentuer la pression en faveur d'une solution diplomatique une fois en fonction en janvier", note Ipek Ozkardeskaya au sujet de la guerre en Iran.

Les banques progressaient nettement : HSBC gagnait 2,76 %, Intesa Sanpaolo 2,36 %, UniCredit 2,80 % et Société Générale 2,88 %.

Novo Nordisk optimiste

Côté entreprises, le danois Novo Nordisk a relevé ses prévisions annuelles grâce au succès de son médicament anti-obésité Wegovy et voyait son titre bondir de 4,40 %.

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