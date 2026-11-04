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Grippe aviaire : le niveau de risque en France relevé à "modéré"
information fournie par AFP 04/11/2026 à 10:08

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Une grue cendrée morte, infectée par la grippe aviaire, dans un champ de maïs près d'Arjuzanx, dans les Landes, le 30 octobre 2025 ( AFP / Gaizka IROZ )

Une grue cendrée morte, infectée par la grippe aviaire, dans un champ de maïs près d'Arjuzanx, dans les Landes, le 30 octobre 2025 ( AFP / Gaizka IROZ )

Le niveau de risque lié à la grippe aviaire sur le territoire métropolitain français est augmenté à partir de jeudi, passant de "négligeable" à "modéré", selon un arrêté paru mercredi au Journal officiel.

Cette augmentation du niveau de risque au deuxième des trois échelons français (négligeable, modéré, élevé) est liée à la "mise en évidence d’une dynamique d’infection dans l’avifaune sauvage migratrice dans les pays voisins".

Cette mesure vise donc "à renforcer les mesures de surveillance et de prévention", précise l'arrêté.

Le niveau de risque était "négligeable" depuis le 3 juin, après avoir été abaissé une première fois d'"élevé" à "modéré" le 26 avril, à l'issue de l'épizootie de l'hiver 2025-2026, permettant la levée de l'obligation systématique des confinements de volailles.

Début septembre, un foyer de grippe aviaire "hautement pathogène" a été détecté dans un élevage de canards du Maine-et-Loire, ce qui a entraîné l'abattage de près de 7.600 animaux.

Depuis l'automne 2023, la vaccination dans les élevages de plus de 250 canards est obligatoire en France, une stratégie qui a, selon les experts, permis d'éviter des épizooties majeures ces deux dernières années.

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