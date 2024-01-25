Totalenergies remporte un contrat pour la fourniture d'électricité renouvelable au New Jersey

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* ÉTATS-UNIS : TOTALENERGIES SE VOIT ATTRIBUER UN CONTRAT DE 20 ANS POUR LA FOURNITURE D'1,3 GW+ D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE AU NEW JERSEY
* LE NEW JERSEY A SÉLECTIONNÉ LEUR PROJET ÉOLIEN OFFSHORE ATTENTIVE ENERGY TWO POUR UN CONTRAT DE 20 ANS PORTANT SUR LA FOURNITURE D'1,34 GW D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE À L'ÉTAT
* ATTENTIVE ENERGY TWO, DÉTENUE PAR TOTALENERGIES (70 %) ET CORIO (30 %), A REMPORTÉ LE 3E APPEL D'OFFRES POUR DES OREC ORGANISÉ PAR L'AGENCE DES RÉSEAUX PUBLICS DE L'ÉTAT DU NEW JERSEY
* LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET DEVRAIT GÉNÉRER JUSQU'À 105 MILLIONS DE DOLLARS D'INVESTISSEMENTS DANS L'ÉCONOMIE LOCALE ET LE CONSORTIUM VISE UNE MISE EN SERVICE EN 2031
* LA RENTABILITÉ EST ASSURÉE PAR LE NIVEAU GARANTI DE REVENU DES OREC, AU PRIX DE $131 PAR MWH LA PREMIÈRE ANNÉE SUIVANT LE DÉMARRAGE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES, AVEC UNE AUGMENTATION ANNUELLE DE 3%
* LA RENTABILITÉ EST ASSURÉE PAR UN CRÉDIT D'IMPÔT DE 30 % AU TITRE DE LA LOI SUR LA RÉDUCTION DE L'INFLATION (IRA)
Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer