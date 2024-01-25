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Totalenergies remporte un contrat pour la fourniture d'électricité renouvelable au New Jersey
information fournie par Reuters25/01/2024 à 08:03

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* ÉTATS-UNIS : TOTALENERGIES SE VOIT ATTRIBUER UN CONTRAT DE 20 ANS POUR LA FOURNITURE D'1,3 GW+ D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE AU NEW JERSEY

* LE NEW JERSEY A SÉLECTIONNÉ LEUR PROJET ÉOLIEN OFFSHORE ATTENTIVE ENERGY TWO POUR UN CONTRAT DE 20 ANS PORTANT SUR LA FOURNITURE D'1,34 GW D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE À L'ÉTAT

* ATTENTIVE ENERGY TWO, DÉTENUE PAR TOTALENERGIES (70 %) ET CORIO (30 %), A REMPORTÉ LE 3E APPEL D'OFFRES POUR DES OREC ORGANISÉ PAR L'AGENCE DES RÉSEAUX PUBLICS DE L'ÉTAT DU NEW JERSEY

* LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET DEVRAIT GÉNÉRER JUSQU'À 105 MILLIONS DE DOLLARS D'INVESTISSEMENTS DANS L'ÉCONOMIE LOCALE ET LE CONSORTIUM VISE UNE MISE EN SERVICE EN 2031

* LA RENTABILITÉ EST ASSURÉE PAR LE NIVEAU GARANTI DE REVENU DES OREC, AU PRIX DE $131 PAR MWH LA PREMIÈRE ANNÉE SUIVANT LE DÉMARRAGE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES, AVEC UNE AUGMENTATION ANNUELLE DE 3%

* LA RENTABILITÉ EST ASSURÉE PAR UN CRÉDIT D'IMPÔT DE 30 % AU TITRE DE LA LOI SUR LA RÉDUCTION DE L'INFLATION (IRA)

Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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