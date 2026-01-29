TotalEnergies relance son projet d'usine de GNL au Mozambique

PHOTO DE FICHIER : Logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies à Rueil-Malmaison

Le Mozambique et TotalEnergies vont relancer jeudi le projet à 20 milliards de dollars (16,72 ‍milliards d'euros) d'usine de gaz naturel liquéfié (GNL), interrompu il y a bientôt cinq ans après une attaque meurtrière menée par ‌un groupe lié à l'organisation Etat islamique.

Ce chantier, qui devait faire du pays d'Afrique de l'est un exportateur majeur ​de GNL vers l'Europe et l'Asie, a été suspendu ⁠en 2021 en raison d'attaques islamistes qui ont fait des dizaines de morts à Palma, ville ⁠côtière proche du site ‍exploité par TotalEnergies.

TotalEnergies, qui a renforcé sa ⁠participation aux côtés de ses partenaires après le retrait de certains investisseurs, avait cependant annoncé fin 2025 son intention de reprendre ​les travaux.

Le président mozambicain Daniel Chapo et le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, devaient assister à une cérémonie marquant cette ⁠relance, a indiqué le gouvernement.

"La reprise du projet (...) ​représente une étape importante pour l'économie nationale et ​réaffirme la confiance ​des partenaires internationaux dans le potentiel énergétique, institutionnel et humain ​du Mozambique", a déclaré le ⁠bureau de Daniel Chapo.

TotalEnergies a confirmé l'annonce du gouvernement, sans fournir davantage de détails.

Le groupe pétrolier et gazier français détient 26,5% du consortium Mozambique LNG, le groupe japonais Mitsui 20%, l’ENH ‌15%, tandis que Bharat Petroleum, Oil India et ONGC Videsh détiennent chacun 10%, les 8,5% restant étant détenus par le groupe thaïlandais PTTEP.

