TotalEnergies rejoint RWE dans deux projets d’éolien en mer

(AOF) - TotalEnergies a signé un accord avec RWE pour acquérir une participation de 50% dans deux projets éoliens offshore en mer du Nord. Ces deux projets, N-9.1 (2 GW) et N-9.2 (2 GW), situés à 110 km au large des côtes allemandes, ont été attribués à RWE en août 2024 et disposent de licences de 25 ans, extensibles à 35 ans. "Cette acquisition s'ajoute à nos concessions déjà attribuées N-12.1, N-11.2 et O-2.2, ce qui devrait nous permettre de bénéficier des synergies de son hub éolien offshore allemand de 6,5 GW et d'optimiser ses coûts de construction et d'exploitation", explique TotalEnergies.

"Ce nouveau partenariat contribue à notre développement intégré sur le marché de l'électricité allemand, le plus grand d'Europe, et permettra à TotalEnergies de fournir des électrons verts pour décarboner l'électricité et l'industrie du pays", a déclaré Olivier Jouny, directeur renouvelables chez TotalEnergies.