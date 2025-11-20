TotalEnergies rejette fermement les accusations liées à Mozambique LNG
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 15:50
Il indique en effet qu'après l'attaque de Palma en mars 2021, Mozambique LNG a évacué son personnel, tandis que l'armée mozambicaine prenait le contrôle du site d'Afungi, de l'aéroport et du port et s'employait à restaurer la sécurité dans la région.
TotalEnergies indique par ailleurs que depuis plusieurs années, et bien avant que le projet Mozambique LNG ne soit lancé, la province du Cabo Delgado est en proie à de violents conflits dus à des groupes islamistes.
Pour rappel, le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains (ECCHR) a déposé plainte contre TotalEnergies pour complicité de crimes de guerre, torture et disparition forcée en début de semaine, arguant que que TotalEnergies connaissait les violations graves depuis 2020 mais avait maintenu son appui logistique et financier.
Clara Gonzales, de l'ECCHR, estime de son côté que 'TotalEnergies savait que les forces armées mozambicaines étaient accusées de violations systématiques des droits humains'.
TotalEnergies progresse actuellement plus de 1% à Paris.
