Neige et verglas perturbent les transports, cinq morts sur les routes

Manteau de neige à Thury-Harcourt-le-Hom (Normandie), le 5 janvier 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

De grosses chutes de neige et du verglas transformant la chaussée en "patinoire" ont provoqué au moins cinq morts sur les routes et continuent à perturber fortement la circulation mardi, selon le ministre des Transports qui déplore la sous-évaluation de l'événement par les services météorologiques.

Trois personnes sont décédées dans deux accidents liés au verglas mardi matin dans les Landes, dont deux dans une collision qui a impliqué deux autocars et de nombreux véhicules sur l'autoroute A63, selon la préfecture des Landes qui fait état de quatre blessés (deux en urgence absolue et deux en urgence relative).

Un autocar blanc, éventré par le milieu, est collé à un Flixbus encastré dans une glissière de sécurité à hauteur de Saint-Geours-de-Maremne, dans le sud du département, a constaté vers midi une journaliste de l'AFP. Plus loin, un camion est également couché sur le flanc en travers de la chaussée à la suite de cet accident survenu à 7h10 selon la gendarmerie.

"C'est une patinoire", avait déclaré en milieu de matinée à l'AFP Christophe Canut, aide-soignant de 43 ans bloqué sur l'A63, où des camions sont également en travers de l'autre voie plus au sud.

- Transports scolaires suspendus -

Une troisième personne est morte dans un accident survenu sur la RD824 à hauteur de Saint-Paul-lès-Dax, au nord de Dax, selon la préfecture des Landes. Il s'agirait d'un chauffeur de poids lourd fauché accidentellement par un véhicule alors qu'il venait porter secours à un autre camion accidenté, selon la mairie.

En Île-de-France, un conducteur d'un VTC est mort dans la nuit en chutant dans la Marne et un conducteur d'un fourgon avait péri lundi dans une collision avec un poids lourd en Seine-et-Marne.

En Ille-et-Vilaine, un motard, victime d'un AVC, est décédé lundi après-midi en chutant alors qu'il roulait à faible vitesse, sans qu'un lien avec le verglas ne soit clairement établi.

Le ministre des Transports Philippe à Paris le 17 décembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

"L'événement a été un peu sous-évalué au niveau de Météo-France", notamment en région parisienne, a déclaré le ministre des Transports, Philippe Tabarot, sur BFMTV.

"Il a fallu revoir le dispositif", a-t-il ajouté, évoquant notamment le sablage anticipé des routes pour permettre aux gens de retourner chez eux et éviter d'avoir des "naufragés" comme en 2018.

Jusqu'à 30 centimètres de neige sont tombés au cours de la nuit sur la Charente-Maritime, où des jeunes se lançaient des boules de neige mardi matin sur le vieux port de La Rochelle, "du jamais vu depuis quarante ans" selon Anthony, 57 ans.

"J'ai déjà vu les forêts du Jura et des Pyrénées sous la neige, aujourd'hui je vois des forêts de mâts !", s'amuse Jean-Christophe, 55 ans, qui a chaussé ses skis de randonnée pour aller se promener dans l'agglomération.

Les écoles sont restées ouvertes dans le département mais le transport scolaire est suspendu, comme en Bretagne et dans d'autres régions.

La neige recouvre les bateaux à quai au port de La Rochelle le 6 janvier 2026 ( AFP / Amelia BLANCHOT )

Sur les rails, comme sur la route, les principales difficultés persistent dans l'ouest du pays, entre les Pays de la Loire et le nord de la Nouvelle-Aquitaine, selon le ministère des Transports, qui a annoncé aussi la fermeture de six aéroports dans l'Ouest et le Nord.

À Lille, Erin Foufelle, jeune étudiante de 19 ans habitant à Cambrai, a raté son partiel à cause des retards de train liés au verglas. Le sien "est arrivé à 10h au lieu de 8h et mon partiel était à 8h30", regrette-t-elle.

À Paris, la situation était en voie d'amélioration mardi matin. Une trentaine de lignes du réseau de bus de la RATP ont été rétablies après avoir été interrompues lundi. Des perturbations persistaient sur le trafic RER et Transilien.

- Nouvel épisode neigeux mercredi -

Route barrée à cause de la neige à Croisilles (Normandie), le 5 janvier 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

Au total, 26 départements de l'ouest de la France avaient été placés en vigilance orange pour neige et verglas par Météo-France. Ils ne le sont plus depuis 10H00.

"Les températures sont très froides, comprises souvent entre -3 et -8°C, localement en-dessous de -10°C", ce qui a provoqué du verglas, a indiqué le service de prévision.

Pour mercredi, une nouvelle perturbation devrait apporter "de la neige et localement des pluies verglaçantes, sur une grande partie nord du pays", selon Météo-France, qui prévient qu'une nouvelle montée du niveau de vigilance est envisagée pour mercredi.

En raison des chutes de neige, 8.000 foyers étaient privés de courant mardi matin dans les Pays-de-la-Loire et 5.000 en Charente-Maritime, selon le gestionnaire de la distribution d'électricité, Enedis.