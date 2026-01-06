Wall Street vue sans direction et l'Europe, sauf Paris, avance à mi-séance

Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets dans la City de Londres

Wall Street est attendue sans direction et les Bourses européennes avancent à mi-séance mardi à l'exception de Paris, les marchés marquant une pause après les hausses de la séance précédente et avant une semaine riche en données économiques.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street sans direction marquée avec +0,17% pour le ‍Dow Jones, -0,06% pour le Standard & Poor's-500 et +0,06% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 0,41% à 8.177,51 points vers 11h53 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,12% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,67%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,24%, le FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,16% et le Stoxx 600 en hausse de 0,14%.

Le STOXX 600 a terminé lundi à un niveau record, et à Wall Street, ‌le Dow Jones a également atteint un sommet historique, porté par les valeurs pétrolières et financières américaines. L'appétit pour le risque s'est maintenu mardi lors des échanges en Asie.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a plaidé lundi non coupable des accusations de narcoterrorisme portées à son encontre par les Etats-Unis lors de sa comparution devant un juge fédéral à New York, deux jours après sa capture par ​les forces spéciales américaines lors d'une opération commando à Caracas.

"Cela ne semble pas du tout perturber sérieusement le marché", a commenté Fiona Cincotta, analyste principale des marchés chez City Index.

"Le marché n’intègre pas ⁠une escalade des risques, ni un effet d’entraînement si Trump venait à s’immiscer dans d’autres pays d’Amérique du Sud", a-t-elle ajouté.

L'opération américaine au Venezuela a fait grimper le cours des actions des grandes compagnies pétrolières américaines lundi, les investisseurs pariant sur un accès facilité aux réserves de pétrole vénézuéliennes par Washington.

Le président américain Donald Trump prévoit par ailleurs ⁠de rencontrer des dirigeants de compagnies pétrolières américaines en fin de semaine pour discuter ‍d'une augmentation de la production pétrolière vénézuélienne, a rapporté Reuters, citant une source proche du dossier.

Les prix du pétrole se stabilisent mardi alors que ⁠les analystes estiment qu'il est trop tôt pour évaluer l'impact sur la production pétrolière vénézuélienne.

"L’infrastructure énergétique du Venezuela reste en très mauvais état, de sorte que toute reprise significative de la production ne sera, au mieux, qu’une perspective pluriannuelle", ont écrit des analystes d’UBS dans une note de recherche.

L'optimisme ambiant sur les marchés est également alimenté par les anticipations de baisse des taux d'intérêt américains. Les opérateurs seront attentifs au rapport mensuel sur l'emploi ​aux États-Unis, attendu vendredi, qui influencera leurs anticipations de politique monétaire. Selon les données de LSEG, les marchés financiers anticipent deux baisses de taux par la Réserve fédérale cette année.

L'économie de la zone euro a connu une croissance plus modérée le mois dernier, mais a terminé l'année 2025 sur sa plus forte croissance trimestrielle depuis plus de deux ans, selon les données PMI.

En France, les prix à la consommation ont décéléré en décembre, ⁠tandis qu'ils ont atteint 1,8% dans le Lander le plus peuplé d'Allemagne. Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont baissé après la publication de ces données.

LES VALEURS À SUIVRE ​À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

La société de consignes de colis automatiques InPost a déclaré mardi avoir reçu une proposition indicative pour l'acquisition potentielle de ​l'ensemble de ses actions, une annonce qui a fait ​bondir son titre en Bourse de près de 20%.

Le compartiment européen de la défense la défense avançait de 1,16% dans un contexte d'incertitude géopolitique et alors que se tient ce mardi à Paris une réunion de ​la "coalition des volontaires" pour l'Ukraine en présence de hauts diplomates américains.

Le pétrole et le gaz prenait 0,78% alors qu'une source ⁠a rapporté que l'administration Trump comptait discuter du Venezuela avec les compagnies pétrolières, dans le courant de la semaine.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans affiche une hausse de 1,8 point de base à 4,1809% et le deux ans de 0,8 point de base à 3,4632%.

En Zone euro, les rendements des obligations d'État baissent après la publication de données indiquant un ralentissement de l'inflation.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 1,8 point de base à 2,8551% et son homologue à deux ans de 2,2 points de base à 2,1087%.

CHANGES

Le dollar se stabilise après avoir atteint un sommet de quatre semaines lors de la séance précédente, à la suite de la publication d'un ‌indicateur de l'activité manufacturière américaine, qui a chuté à son plus bas niveau en 14 mois.

Le dollar avance de 0,14% face à un panier de devises de référence tandis que l'euro perd 0.09% à 1,1709 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté mardi, le marché évaluant les attentes d'une offre mondiale abondante cette année face à l'incertitude entourant la situation au Venezuela.

Le Brent avance de 0,5% à 62,07 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0.45% à 58,58 dollars.

MÉTAUX

Les cours de l'or se maintiennent près de leur plus haut niveau en une semaine avec la recherche de valeur refuges, le cours au comptant du métal jaune avoisinant les 4.451 dollars. L'argent, le platine et le cuivre touchent également des records face au contexte géopolitique.

INDICATEUR ÉCONOMIQUE ENCORE À L'AGENDA DU MARDI 6 JANVIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 13h00 Inflation IPCH décembre +0,4% -0,5%

(préliminaire)

- sur un an +2,2% +2,6%

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent ‌accuser un léger décalage)

(Version française Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)