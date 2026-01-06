(Actualisé avec contrats à terme sur indices, précisions sur le secteur pétrolier, Tesla, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en repli de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , une quasi stabilité (-0,03%) pour le Standard & Poor's-500 .SPX et une hausse de 0,11% pour le Nasdaq .IXIC .

* SECTEUR PÉTROLIER - Les actions des majors américaines, comme EXXON MOBIL XOM.N , CHEVRON CVX.N et CONOCOPHILLIPS

COP.N ont terminé en hausse lundi avec l'optimisme des investisseurs concernant l'accès potentiel aux vastes réserves pétrolières du Venezuela après l'arrestation par les Etats-Unis du président Nicolas Maduro.

Selon une

source

, l'administration de Donald Trump prévoit de rencontrer dans le courant de la semaine des dirigeants de compagnies pétrolières américaines pour évoquer le développement de la production de brut au Venezuela.

En avant-Bourse mardi, SLB SLB.N prenait 1,9%, Exxon Mobil 0,5% et Chevron 0,8%.

* SECTEUR AURIFÈRE - L'or XAU= a encore progressé mardi pour atteindre un sommet d'une semaine, alors que les commentaires accommodants des responsables de la Réserve fédérale ont renforcé les anticipations de baisse des taux d'intérêt et que les tensions au Venezuela ont stimulé la demande de valeurs refuges.

* MICROCHIP TECHNOLOGY MCHP.O a relevé lundi sa prévision de chiffre d'affaires net pour le troisième trimestre, aidé par la reprise de la demande industrielle et de fortes réservations. L'action gagne 3,25% en avant-Bourse.

* NVIDIA NVDA.O - S'exprimant en ouverture du salon Consumer Electronics Show de Las Vegas (CES), le directeur général Jensen Huang a déclaré lundi que la prochaine génération de puces destinées à l'intelligence artificielle était en "pleine production" et qu'elles pourront fournir cinq fois la puissance de calcul de ses semi-conducteurs actuels.

* INTEL INTC.O a présenté lundi au salon CES de Las Vegas sa nouvelle puce destinée à l'intelligence artificielle pour ordinateurs portables "Panther Lake" alors que l'entreprise cherche à rassurer les investisseurs sur le premier produit conçu à l'aide de son processus de fabrication de nouvelle génération appelé 18A. Intel monte de 1,2% en avant-Bourse.

* UBER UBER.N , LUCID GROUP LCID.O et Nuro ont présenté lundi, dans le cadre du CES, un robotaxi destiné à la production, une étape clé vers le déploiement commercial de leur partenariat dans les véhicules autonomes.

* DELL DELL.N a dévoilé lundi, au cours du CES, une nouvelle gamme d'ordinateurs portables XPS, un an après avoir retiré cette série de la vente, afin de stimuler la demande sur un marché des PC en perte de vitesse.

* AMAZON AMZN.O a vu sa demande de rejet d'un projet de plainte collective accusant le distributeur en ligne d'avoir pratiqué des prix abusifs pendant la pandémie de COVID-19 refusée par un juge américain.

* VISTRA VST.N - L'entreprise de services publics a déclaré lundi qu'elle avait accepté de racheter Cogentrix Energy et ses 10 centrales électriques alimentées au gaz naturel dans le cadre d'une transaction évaluée à 4,7 milliards de dollars (4,01 milliards d'euros). L'action avance de 4,4% en avant-Bourse.

* TESLA TSLA.O - Les immatriculations de voitures au Royaume-Uni du groupe américain ont chuté de plus de 29% en rythme annuel en décembre sur fond d'intensification de la concurrence chinoise, montrent mardi des données de New AutoMotive et Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

* UNDER ARMOUR UAA.N prend 2,2% en avant-Bourse à la faveur de l'annonce d'une prise de participation de 22% dans Fairfax Financial.

* ANGIODYNAMICS ANGO.O - Le fabricant d'équipements médicaux grimpe d'environ 8% en avant-Bourse après le relèvement de sa prévision de ventes pour l'exercice 2026 dans une fourchette de 312 millions de dollars à 314 millions de dollars, contre 308 millions de dollars à 313 millions de dollars précédemment.

(Rédigé par Kate Entringer et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)