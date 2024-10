"Les résultats de l'exploration-production reflèteront la baisse de valorisation des liquides compensée par la hausse des prix du gaz", a précisé le groupe pétrole. Le prix moyen de vente gaz est passé en un an de 5,47 à 5,78 dollars par Mbtu. Les résultats de l'aval sont attendus en fort repli en raison "de la très forte baisse des marges de raffinage en Europe et dans le reste du monde".

Au troisième trimestre, la production d'hydrocarbures de TotalEnergies est attendue à 2,4 millions de barils équivalent pétrole par jour, "bénéficiant de la montée en puissance du projet Mero 2 au Brésil, compensant partiellement les arrêts non planifiés sur Ichthys LNG et pour des raisons de sécurité en Libye".

(AOF) - TotalEnergies a présenté ses principaux indicateurs d'activité pour le troisième trimestre. Le groupe pétrolier indique ainsi que son indicateur de marge de raffinage européen est ressorti à 15,4 dollars par tonne contre 100,6 dollars par tonne, un an auparavant. Sur la même période, le prix moyen de vente "liquide" est passé de 78,9 à 77 dollars par baril. En Bourse, l'action TotalEnergies chute de plus de 3% à 60,31 dollars dans les premiers échanges, également pénalisée par la forte baisse des cours du pétrole depuis hier soir.

TotalEnergies recule : forte baisse des marges de raffinage et chute du Brent depuis hier

