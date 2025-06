TotalEnergies: rachat à Chevron de parts dans des permis information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 09:13









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce l'acquisition auprès de Chevron (opérateur) d'une participation de 25% dans un portefeuille de permis d'exploration au large des États-Unis, renforçant ainsi son partenariat avec le géant pétro-gazier américain.



Ces 40 concessions fédérales du plateau continental extérieur (OCS), couvrant une surface d'environ 1.000 km2 et situées entre 175 et 330 km des côtes, comprennent 13 blocs de la zone de Walker Ridge, 9 du Mississippi Canyon et 18 de l'East Breaks.



Cette transaction, donnant accès à de multiples opportunités et prospects d'exploration offshore, s'inscrit en ligne avec la stratégie constante du groupe qui vise à enrichir son portefeuille d'exploration avec des projets à bas coût et faibles émissions.



TotalEnergies prévoit de 'finaliser des décisions de forages d'exploration sur ces blocs pour valoriser le vaste potentiel de production encore inexploité au large des États-Unis, en faisant appel aux dernières technologies d'imagerie 3D'.





Valeurs associées TOTALENERGIES 55,2800 EUR Euronext Paris +0,88%