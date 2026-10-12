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TotalEnergies promet jusqu'à 12 centimes de baisse sur le gazole
information fournie par Zonebourse 12/10/2026 à 14:23

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TotalEnergies ( 0,50%) s'engage à réduire le prix du gazole de 8 à 12 centimes par litre dans ses stations-service. Cette annonce a été faite ce lundi par son PDG, Patrick Pouyanné, à l'issue d'une réunion à Matignon avec le Premier ministre Sébastien Lecornu. Elle intervient après la décision du gouvernement de libérer 10 millions de barils de gazole issus des stocks stratégiques afin de faire baisser les prix à la pompe.

Si cette diminution reste inférieure aux 12 à 18 centimes initialement évoqués par l'exécutif, le groupe confirme le maintien de son prix plafond à 2,25 euros le litre.

Patrick Pouyanné a également annoncé une baisse de 20 centimes par litre du gazole non routier (GNR), destiné notamment aux agriculteurs et aux entreprises du BTP, à la faveur d'un déstockage prévu début novembre. Ces mesures visent à alléger la facture énergétique des automobilistes et des professionnels.

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