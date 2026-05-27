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TotalEnergies prolonge le plafonnement des prix du carburant
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 09:00

Le géant français de l'énergie a annoncé la poursuite du plafonnement des prix du carburant au mois de juin et renouvelle son opération prix unique pour les week-ends de la Fête des Mères et de la Fête des Pères.

A l'occasion de ces deux week-ends qui sont l'occasion de réunions familiales, TotalEnergies renouvelle son opération spéciale prix unique avec un prix de l'essence à 1,99 euro le litre et un prix du diesel à 2,09 euros le litre, sur l'ensemble de son réseau hexagonal.

En outre, le groupe a annoncé le maintien de sa politique de plafonnement des carburants "afin de protéger ses clients en France". Ce plafonnement durera tant que la crise au Moyen-Orient durera dans l'ensemble des 3 300 stations-service TotalEnergies en France.

Le niveau de plafonnement ne bouge pas : 1,99 euro pour le litre d'essence et 2,25 euros pour le litre de diesel pour tout le mois de juin.

Le groupe précise qu'en cas d'évolution favorable des cours internationaux, il s'engage à répercuter sans délai toute fluctuation à la baisse.

En outre, les clients TotalEnergies Electricité & Gaz inscrits à "l'avantage carburant" bénéficient d'un plafond à 1,99 euro le litre, quelque soit le carburant, y compris sur les autoroutes, et pour toute l'année 2026. A ce jour, 825 000 clients Electricité & Gaz ont demandé à bénéficier de cet avantage.

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