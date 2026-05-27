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États-Unis : Goldman Sachs voit l'indice S&P 500 à 8.000 points en fin d'année
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 09:30

Des traders travaillent sur le parquet du NYSE à New York

Des traders travaillent sur le parquet du NYSE à New York

Goldman Sachs a relevé ‌sa prévision pour l'indice boursier américain S&P 500, estimant que celui-ci atteindra ​8.000 points en fin d'année contre 7.600 anticipé jusqu'ici, en raison notamment de la solidité des résultats des entreprises.

L'indice large de la Bourse ​de New York a fini mardi à 7.519,12 points, battant son précédent record du ​14 mai, et devra encore progresser ⁠de 6,4% pour atteindre le nouvel objectif fixé par Goldman Sachs.

"La ‌croissance des bénéfices a été le moteur de la performance globale du S&P 500 depuis le début de ​l'année, et nous prévoyons ‌que cette dynamique se poursuivra dans les mois à ⁠venir", écrit Goldman Sachs dans une note publiée mardi.

L'intermédiaire a également relevé sa prévision de bénéfice par action du S&P 500 à ⁠340 dollars pour ‌2026, ce qui implique une croissance de 24% en rythme ⁠annuel, et à 385 dollars pour 2027, soit une nouvelle ‌hausse de 13%.

Les nouvelles perspectives de Goldman Sachs font ⁠écho à une série d'avis optimistes émis par d'autres ⁠intermédiaires, UBS Global Wealth ‌Management étant le dernier en date à avoir revu la semaine dernière ​ses prévisions à la hausse, ‌citant des bénéfices solides tirés de l'intelligence artificielle (IA) qui pourraient contribuer à compenser les pressions ​inflationnistes et les risques d'approvisionnement liés au conflit avec l'Iran.

Selon l'intermédiaire, les bénéficiaires des infrastructures d'IA devraient générer environ la moitié ⁠de la croissance des bénéfices de l'indice cette année. Le groupe note également que si la faiblesse des dépenses de consommation et la hausse des coûts constituent des risques, les investissements importants dans l'IA compenseront ces pressions.

(Rédigé par Kanishka Ajmera; version française Claude Chendjou, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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2 commentaires

  • 09:39

    On verra déjà avec les résultats du second trimestre si l'euphorie sera tout de mise. Ces résultats intégreront dans leur totalité les conséquences de la guerre au MO. et puis viendra le 3ème trimestre....

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