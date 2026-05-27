Eramet: Redémarrage partiel de la production de HMC sur le site de Grande Côte au Sénégal

Inauguration de l'unité pilote de recyclage de batteries - Projet ReLieVe à Trappes
Eramet a annoncé mercredi le redémarrage "progressif et partiel" de la production de HMC sur son site de Grande Côte, au Sénégal, le groupe minier français ajoutant qu'elle s’élève à environ 30% de la capacité nominale et disant viser un retour à pleine capacité d'ici début 2027.
Un incendie survenu en février sur le site sénégalais de Grande Côte avait conduit à la mise à l’arrêt de la WCP (Wet Concentration Plant) du groupe français dans le pays, ainsi qu'à la suspension de sa guidance 2026 de production de HMC.
Eramet a rétabli mercredi une nouvelle guidance de production et vise désormais entre 300 et 400 kt-HMC en 2026, selon un communiqué.
"Bien que des étapes importantes restent encore à franchir, le groupe aborde avec confiance la poursuite du plan de reconstruction et la remontée progressive des capacités du site, avec un objectif de retour à pleine capacité au premier trimestre 2027" a déclaré Charles Nouel, directeur des opérations, cité dans le communiqué.
Le cas de force majeure applicable aux contrats clients et fournisseurs reste "toujours en vigueur à ce jour", précise cependant Eramet.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer