Eramet: Redémarrage partiel de la production de HMC sur le site de Grande Côte au Sénégal

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Eramet a ‌annoncé mercredi le redémarrage "progressif et partiel" de la ​production de HMC sur son site de Grande Côte, au Sénégal, le groupe minier français ajoutant ​qu'elle s’élève à environ 30% de la capacité nominale et ​disant viser un retour ⁠à pleine capacité d'ici début 2027.

Un incendie ‌survenu en février sur le site sénégalais de Grande Côte avait conduit à ​la mise ‌à l’arrêt de la WCP (Wet Concentration Plant) ⁠du groupe français dans le pays, ainsi qu'à la suspension de sa guidance 2026 de ⁠production de ‌HMC.

Eramet a rétabli mercredi une nouvelle guidance ⁠de production et vise désormais entre 300 ‌et 400 kt-HMC en 2026, selon ⁠un communiqué.

"Bien que des étapes importantes restent ⁠encore à ‌franchir, le groupe aborde avec confiance la poursuite ​du plan de ‌reconstruction et la remontée progressive des capacités du site, avec un ​objectif de retour à pleine capacité au premier trimestre 2027" a déclaré Charles ⁠Nouel, directeur des opérations, cité dans le communiqué.

Le cas de force majeure applicable aux contrats clients et fournisseurs reste "toujours en vigueur à ce jour", précise cependant Eramet.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)