TotalEnergies : production solide au second trimestre et désendettement attendu en amélioration

TotalEnergies a présenté ce matin ses principaux indicateurs opérationnels, ses estimations financières ainsi que les facteurs clés ayant influencé ses résultats pour le deuxième trimestre 2026. Sur cette période, la production d'hydrocarbures est attendue proche de 2,4 Mbep/j (millions de barils équivalent pétrole par jour). Cette production devrait bénéficier d'une croissance organique en ligne avec la guidance trimestrielle de 4%.

En outre, l'impact du conflit au Moyen-Orient est estimé à environ 210 kbep/j (milliers de barils équivalent pétrole par jour) sur le deuxième trimestre, un niveau inférieur à la guidance de 360 kbep/j. Ceci s'explique notamment par la montée en puissance, au fil du trimestre, de la production offshore aux Emirats Arabes Unis et par le redémarrage de la production dans les autres pays de la région au cours du mois de juin. Cependant, une partie significative de cette production n'a pas pu faire l'objet d'enlèvements au cours du trimestre et est comptabilisée à la valeur du brut de fin juin dans les comptes de l'Exploration-Production (soit moins de 70 dollars/baril).

TotalEnergies indique aussi que "le cash-flow de l'Exploration-Production devrait refléter ce niveau de production et capturer la hausse du prix moyen de vente des liquides ( 17,9 USD/baril sur le trimestre, contre 22,7 USD/baril pour le Brent, reflétant un planning d'enlèvements plus important en fin de trimestre, dans un marché pétrolier baissier), soit une hausse de l'ordre de 1 MdUSD par rapport au premier trimestre. Les résultats de l'Exploration-Production sont attendus en croissance mais ils resteront affectés par les effets de comptabilisation de la production non enlevée

Le cash-flow et les résultats d'Integrated LNG sont quant à eux attendus en baisse significative. Ils sont affectés par une contreperformance des activités de négoce de gaz dans un marché globalement atone, voire baissier, en Europe, alors qu'elles avaient surperformé au premier trimestre.

Le cash-flow d'Integrated Power devrait afficher une forte croissance, soutenu par la finalisation de la transaction avec EPH le 29 avril dernier.

Les résultats et le cash-flow de l'Aval sont aussi attendus en forte hausse par rapport au premier trimestre 2026. Cette dynamique est portée par les hausses des marges de raffinage et de pétrochimie, conjuguée aux résultats des activités de négoce pétrolier attendus au même fort niveau qu'au premier trimestre.

Le segment Marketing & Services devrait bénéficier du même effet saisonnier positif que celui observé au second trimestre 2025.

Par ailleurs, une baisse du besoin en fonds de roulement est anticipée de l'ordre de 1 à 1,5 MdsUSD sur le trimestre, principalement liée à l'impact de la réduction du prix des hydrocarbures en fin de trimestre sur les stocks.

Enfin, les investissements nets du trimestre étant attendus en ligne pour atteindre la guidance annuelle de 15 MdsUSD, le ratio d'endettement devrait s'améliorer d'au moins 2 points de pourcentage par rapport à la fin du premier trimestre 2026.