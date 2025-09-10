TotalEnergies prend 10% dans la coentreprise développant le Train 4 du projet Rio Grande LNG

TotalEnergies TTEF.PA a signé mercredi des accords avec NextDecade NEXT.O pour prendre une participation de 10% dans la coentreprise développant le Train 4 du projet Rio Grande LNG (RGLNG), une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) située dans le sud du Texas.
En plus des 10% détenus directement, TotalEnergies détiendra indirectement près de 7% dans ce Train 4 en tant qu’actionnaire à hauteur de 17,1% de NextDecade, selon un communiqué.
TotalEnergies a également annoncé avoir pris la Décision Finale d’Investissement (FID) pour le développement du Train 4 avec ses partenaires NextDecade, Global Infrastructure Partners, GIC et Mubadala.
Le coût global du projet sera financé à environ 40% par des fonds propres et 60% par de la dette et la mise en service est prévue en 2030, ajoute le groupe.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer