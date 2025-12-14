L'interdiction de la plateforme de jeu Roblox en Russie suscite de rares protestations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Guy Faulconbridge

Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté dimanche dans la ville sibérienne de Tomsk contre l'interdiction par la Russie de la plateforme américaine de jeux pour enfants Roblox RBLX.N , une rare manifestation de désaccord public alors que l'irritation populaire face à l'interdiction gagne du terrain.

Dans la Russie en guerre , la censure est très répandue: Moscou bloque ou restreint les plateformes de médias sociaux telles que Snapchat, Facebook, Instagram, WhatsApp et YouTube, tout en diffusant son propre récit par le biais d'un réseau de médias sociaux et de médias russes.

Le 3 décembre, Roskomnadzor, l'organisme russe de surveillance des communications, a déclaré qu'il avait bloqué Roblox parce qu'il était "truffé de contenus inappropriés susceptibles d'avoir un impact négatif sur le développement spirituel et moral des enfants".

À Tomsk, à 2 900 km (1 800 miles) à l'est de Moscou, plusieurs dizaines de personnes ont bravé la neige pour brandir, dans le parc Vladimir Vysotsky, des pancartes dessinées à la main sur lesquelles on pouvait lire "Ne touchez pas à Roblox" et "Roblox est la victime du rideau de fer numérique", selon des photographies fournies par un organisateur de la manifestation.

"Les interdictions et les blocages sont tout ce que vous pouvez faire", peut-on lire sur une pancarte. Les photos montrent environ 25 personnes en cercle dans la neige, brandissant des pancartes.

En Russie, l'interdiction de Roblox a déclenché un débat sur la censure, la sécurité des enfants face à la technologie et même l'efficacité de la censure dans un monde numérisé où les enfants peuvent contourner de nombreuses interdictions en quelques clics.

De nombreux Russes contournent simplement les interdictions en utilisant des VPN (Virtual Private Networks), bien que certains jeunes Russes aient remis en question la logique d'une interdiction si elle peut être si facilement contournée, tandis que d'autres se sont demandés pourquoi il y avait si peu d'alternatives russes aux applications interdites par l'État.

Certains parents et enseignants russes se sont dits préoccupés par le fait que Roblox permettait aux enfants d'accéder à des contenus sexuels et de communiquer avec des adultes.

Roblox, dont le siège se trouve à San Mateo, en Californie, a été interdit par plusieurs pays, dont l'Iraq et la Turquie, en raison de craintes concernant les prédateurs qui exploitent la plateforme pour abuser des enfants.

L'entreprise n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Lorsque l'interdiction russe a été introduite, Roblox a déclaré qu'il avait "un engagement profond envers la sécurité" et qu'il fournissait "des protections intégrées rigoureuses pour aider à garder les utilisateurs en sécurité".

Les autorités russes affirment qu'elles ont besoin de la censure pour se défendre contre une "guerre de l'information" sophistiquée déclenchée par les puissances occidentales et contre ce qu'elles considèrent comme une culture occidentale décadente qui sape les valeurs russes "traditionnelles".