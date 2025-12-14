Dermatose: la présidente d'Occitanie Carole Delga en appelle à Lecornu

Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie, le 6 novembre 2025 à Versailles ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie, désormais épicentre de l'épizootie de dermatose bovine et de la colère agricole en résultant, a appelé dimanche le Premier ministre Sébastien Lecornu à "intervenir" pour instaurer un "dialogue" avec les éleveurs.

Dans une lettre ouverte, elle a estimé "qu'il [était] temps pour [M. Lecornu] d'intervenir afin de garantir, dans les plus brefs délais, un dialogue franc et sincère avec les agriculteurs de ce pays, seul à même d'apaiser les tensions qui ne cessent de s'aggraver dans de nombreux départements".

Mme Delga a décrit dans son courrier "l'indignation et la colère" qui croissent "inexorablement face au désespoir d'un peuple. Elles sont à la mesure du choc ressenti par toute une profession et, au-delà, par la population, quant à la gestion gouvernementale de la dermatose nodulaire", martèle-t-elle.

D'abord touchée dans les Pyrénées-Orientales par cette maladie dont le premier foyer connu en France a été détecté en juin en Savoie, l'Occitanie compte désormais des cas dénombrés en Ariège, en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées.

Mobilisés notamment à l'appel de la Coordination rurale et de la Confédération paysanne, opposées à l'abattage total des troupeaux où des cas sont détectés, des agriculteurs ont mené de nombreuses actions depuis jeudi, dont des blocages sur l'A64, l'A75 et plusieurs routes nationales.

Sur les campements 0 Carbonne (Haute-Garonne) pour l'A64 et de Séverac-d'Aveyron pour l'A75, quelques agriculteurs étaient présents dimanche matin après y avoir passé la nuit, avant le retour des éleveurs partis s'occuper de leurs bêtes.

A Séverac-d'Aveyron, beaucoup ont prévu de rejoindre la manifestation prévue en fin de matinée à Millau, la sous-préfecture de ce département de l'Aveyron, avec le mot d'ordre "tous ensemble, pour sauver nos vaches et éleveurs".

Plusieurs associations de maires d'Ariège ont par ailleurs appelé à se rendre à Foix à midi lundi pour y remettre un courrier de doléance au préfet appelant notamment à modifier le protocole sanitaire de gestion de la DNC, a appris un correspondant de l'AFP.