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TotalEnergies poursuit le plafonnement des carburants en juin
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 08:22

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* POURSUIT LE PLAFONNEMENT DES CARBURANTS EN JUIN

* MAINTIEN D'UN PLAFONNEMENT EN FRANCE TANT QUE LA CRISE AU MOYEN-ORIENT DURERA

* LE NIVEAU DES PLAFONNEMENTS EN VIGUEUR RESTE DE 1,99 EUR /L POUR L'ESSENCE ET 2,25 EUR /L POUR LE DIESEL POUR TOUT LE MOIS DE JUIN

* EN CAS D'ÉVOLUTION FAVORABLE, S'ENGAGE À RÉPERCUTER SANS DÉLAI TOUTE FLUCTUATION À LA BAISSE DES COURS DU DIESEL ET DE L'ESSENCE

* PLAFOND À 1,99 EUR /L SUR TOUS LES CARBURANTS POUR NOS CLIENTS ELECTRICITÉ GAZ EN 2026

Texte original tinyurl.com/mudd5ytj Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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