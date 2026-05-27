TotalEnergies poursuit le plafonnement des carburants en juin

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* POURSUIT LE PLAFONNEMENT DES CARBURANTS EN JUIN
* MAINTIEN D'UN PLAFONNEMENT EN FRANCE TANT QUE LA CRISE AU MOYEN-ORIENT DURERA
* LE NIVEAU DES PLAFONNEMENTS EN VIGUEUR RESTE DE 1,99 EUR /L POUR L'ESSENCE ET 2,25 EUR /L POUR LE DIESEL POUR TOUT LE MOIS DE JUIN
* EN CAS D'ÉVOLUTION FAVORABLE, S'ENGAGE À RÉPERCUTER SANS DÉLAI TOUTE FLUCTUATION À LA BAISSE DES COURS DU DIESEL ET DE L'ESSENCE
* PLAFOND À 1,99 EUR /L SUR TOUS LES CARBURANTS POUR NOS CLIENTS ELECTRICITÉ GAZ EN 2026
Texte original tinyurl.com/mudd5ytj Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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