Tondelier "effarée par le degré d'impréparation du gouvernement" contre la chaleur

La cheffe des Ecologistes Marine Tondelier à Paris le 23 avril 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Marine Tondelier s'est dite mercredi "effarée par le degré d'impréparation du gouvernement" qui tient jeudi une réunion "pour faire le point sur la préparation des services de l'État" face aux vagues de chaleur.

"Au bout de plusieurs jours de canicule, ils font un point pour se préparer aux prochaines. Mais on n'a toujours pas compris ce qu'ils faisaient pour la vague de chaleur là maintenant, c'est assez coupable", a déclaré la patronne des Ecologistes sur franceinfo.

Sébastien Lecornu présidera jeudi cette réunion interministérielle sur la canicule, pendant laquelle seront abordées les questions relatives entre autres à l'accueil du public, à l'état des nappes phréatiques, au risque de feux de forêts...

"Ils nous font le coup à chaque vague de chaleur", a-t-elle déploré mais "il y a une urgence à mettre en place des points de fraîcheur partout".

Au rythme actuel de rénovation thermique des écoles, "elles seront prêtes pour les canicules dans trois siècles", a-t-elle critiqué.

Le montant du Fonds vert qui servait à adapter la France au changement climatique a été fortement diminué depuis deux ans et "après on s'étonne que, quand on arrive en pleine vague de chaleur, la France ne soit pas préparée", a-t-elle relevé.

"Marine Tondelier pointe un sujet qui est réel, qui est celui de la préparation au réchauffement climatique, aux phénomènes météorologiques intenses qui malheureusement deviennent fréquents. Mais je l'invite à ne pas faire de politique politicienne sur le sujet", a répondu la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon devant la presse à l'issue du Conseil des ministres.

Elle a défendu les mesures prises par les ministères face à la vague de chaleur. Mais "la responsabilité de l'Etat, qui est évidemment importante", "ne s'oppose pas à la responsabilité individuelle", a-t-elle ajouté, justifiant les appels aux "gestes de bon sens".

Maud Bregeon a assuré que la réunion gouvernementale de jeudi ne vise pas à "répondre à la situation actuelle qu'on vit en ce moment même", mais à l'"anticipation de ce qui pourra arriver au cours de l'été", "notamment des phénomènes d'incendies, de feux de forêt qui malheureusement sont devenus réguliers".