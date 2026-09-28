TotalEnergies : plein gaz sur le retour aux actionnaires

TotalEnergies ( 0,85% à 80,67 euros) progresse au sein du CAC 40 ce lundi matin, soutenu par la réitération de ses objectifs de croissance à l'horizon 2030 et l'annonce d'un rachat d'actions de 2,5 milliards de dollars au quatrième trimestre 2026. Le géant pétrolier présentera sa stratégie et ses perspectives lors de sa journée investisseurs organisée aujourd'hui à New York.

Cap sur 2030 : un mix d'émissions en baisse et de cash-flow en hausse

Le producteur multi-énergies maintient l'intégralité de ses objectifs à horizon 2030. La croissance de sa production globale (pétrole, gaz et électricité) reste fixée à 4% par an d'ici la fin de la décennie, tout en poursuivant la décarbonation de ses opérations. Le groupe vise une réduction de 50% de ses émissions nettes Scope 1 2 sur le pétrole et le gaz d'ici 2030 (par rapport à 2015), et de 80% sur le méthane (par rapport à 2020).

Dans l' Oil & Gas (Upstream) , la production devrait croître de plus de 3% par an en moyenne entre 2025 et 2030, tirée par la mise en production de son riche portefeuille de projets à bas coûts et à faibles émissions, désormais tous en phase d'exécution.

Sur le segment Integrated Power , la génération électrique nette devrait progresser de plus de 20% en moyenne par an pour atteindre 100 à 120 TWh/an en 2030, soit environ 20% du mix énergétique de la Compagnie. L'activité prévoit un free cash-flow équilibré dès 2026, puis positif en 2027, avec une rentabilité sur capitaux employés (ROACE) de 12% en 2030.

Cette dynamique de projets relutifs se traduira par une hausse du free cash-flow d'environ 10 MdsUSD entre 2025 et 2030 (à environnement de prix constant), soit plus de 4 USD de flux de trésorerie disponible par action.

Perspectives 2035 : plateau Upstream et accélération dans le Power

TotalEnergies se montre confiant quant à sa capacité à prolonger cette dynamique après 2030.

Dans les hydrocarbures, le groupe s'appuie sur des projets organiques clés (Namibie, Nigéria, Libye, Malaisie, Mozambique, Papouasie-Nouvelle-Guinée) et sur des réserves prouvées de plus de 12 ans. Ce socle lui permet de garantir un plateau de production d'environ 3 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mbep/d) jusqu'en 2035, puis d'ambitionner une croissance de 2 à 3% par an sur la période 2030-2035 grâce à son savoir-faire reconnu en exploration et en renouvellement des ressources.

Dans l'électricité, la Compagnie entend maintenir un rythme de croissance de 10 à 12 TWh par an sur la période 2030-2035. Pour y parvenir, elle exploitera son modèle intégré sur les marchés dérégulés en combinant énergies renouvelables et capacités flexibles (gas-to-power, stockage par batteries) en Europe et aux Etats-Unis. L'électricité atteindra alors 25% du mix énergétique du groupe en 2035.

Pour financer ces développements à long terme, les investissements nets annuels seront maintenus entre 14 et 17 MdsUSD sur la période 2027-2032.

Maintien du retour aux actionnaires et discipline financière

Fort de cette visibilité sur la génération de trésorerie, le Conseil d'administration a décidé d'une revalorisation du dividende de plus de 5% par an au titre des exercices 2026 à 2030. La politique globale de retour à l'actionnaire prévoit la distribution d'au moins 40% du cash-flow, tout en confortant un bilan solide avec un ratio d'endettement inférieur à 10%.

Grâce à cet objectif de désendettement atteint dès la fin 2026, le Conseil a autorisé un programme de rachat d'actions de 2,5 MdsUSD au 4e trimestre 2026, qui sera suivi d'une enveloppe entre 2 et 2,5 MdsUSD au 1er trimestre 2027.

Pour Alphavalue, "le discours sur le retour aux actionnaires est un peu moins affirmatif qu'en 2025 : TotalEnergies parle désormais de distribuer au moins 40% du flux de trésorerie, contre plus de 40% à travers les cycles auparavant."

Le bureau d'études considère toutefois que "cette stratégie de TotalEnergies renforce les fondamentaux de l'entreprise, notamment grâce à l'amélioration plus rapide de la trésorerie dans l'électricité, aux distributions et au désendettement prévu."

De son côté, RBC estime que "le géant pétrolier continue de chercher un équilibre entre le retour aux actionnaires et la poursuite du désendettement dans cette période favorable, évitant ainsi l'effet d'euphorie passagère observé chez certains concurrents. Côté croissance, les investisseurs devront surveiller la bonne exécution des projets, dont plusieurs s'annoncent complexes. La branche électricité devrait quant à elle contribuer à pérenniser le dividende à partir de 2027."

"Le communiqué de presse de TotalEnergies publié avant sa présentation Strategy & Outlook 2026 prévue aujourd'hui témoigne de la cohérence, de la stabilité et de la pérennité de sa stratégie à long terme. La résistance et la discipline de l'entreprise lui permettent par ailleurs d'offrir un retour aux actionnaires plus élevé à court terme dans le contexte actuel des marchés de l'énergie", a commenté pour sa part Jefferies.