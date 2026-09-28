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"Ras-le-bol du fonctionnaire bashing" : Marylise Léon (CFDT) défend les grévistes et tance des politiques qui raisonnent en "tableurs Excel"
information fournie par Boursorama avec Media Services 28/09/2026 à 12:08

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Une mobilisation d'ampleur est attendue mardi 29 septembre dans la fonction publique, avec près de 160 manifestations programmées à travers le pays.

Marylise Léon, à Bordeaux, le 22 juin 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Marylise Léon, à Bordeaux, le 22 juin 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

A la veille de la grève dans la fonction publique annoncée pour mardi, la secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon a appelé le gouvernement à revaloriser les salaires de fonctionnaires qui en ont "ras-le-bol du fonctionnaire bashing".

Une sphère politique qui raisonne "en termes de lignes"

"Il y a beaucoup d'attentes. Il y a une profonde colère d'agents de la fonction publique qui nous disent 'On en a ras-le-bol du fonctionnaire bashing'", a-t-elle déclaré lundi 28 septembre à l'antenne de France 2. "C'est-à-dire qu'on a des responsables politiques aujourd'hui qui ne parlent de nous qu'en termes de lignes, de tableurs Excel, de budget", a poursuivi la syndicaliste, or "pour la CFDT, les fonctions publiques sont un trésor, c'est une richesse pour notre cohésion sociale".

"Il faut une augmentation" des rémunérations des agents publics, a-t-elle estimé, car "le point d'indice a été gelé pendant de nombreuses années, il y a eu deux revalorisations en 2022-2023". "C'est largement insuffisant au regard de l'augmentation de l'inflation", selon elle. "On ne peut pas avoir des services publics de qualité s'il n'y a pas de conditions de travail de qualité: c'est reconnaître le travail qui est accompli", a encore souligné la responsable du premier syndicat français.

La CFDT a "fait des propositions au mois de juin" et "le ministre n'a pas répondu à nos attentes: nous avons un autre rendez-vous le 1er octobre et donc on jugera en fonction de ce qui est proposé", a rappelé Marylise Léon.

Un "problème fondamental de rémunération"

Échaudées par la volonté du gouvernement de geler à nouveau le point d'indice dans son projet de budget pour 2027, les organisations syndicales représentatives de la fonction publique ont annoncé une journée de grève mardi, avec l'ambition de mettre la pression sur le gouvernement à quelques jours de la présentation du projet de budget.

CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP demandent de meilleures conditions de rémunération pour les agents publics, notamment en raison de l'inflation liée entre autres aux prix du carburant Pointant un manque "d'attractivité des fonctions publiques", un "problème fondamental de rémunération et de reconnaissance de ce travail", Marylise Léon a rappelé que "60.000 postes ne sont pas pourvus dans l'ensemble des fonctions publiques".

Du côté des transports, les réseaux SNCF et RATP ne devraient être que ponctuellement perturbés par la grève ont indiqué dimanche les deux entreprises. A la RATP, le trafic sera "normal" sur les réseaux métro et RER franciliens, a dit à l'AFP un porte-parole de la RATP.

Coté SNCF, "le trafic des trains SNCF Voyageurs sera normal mardi 29 septembre sur les liaisons TGV, Intercités" et "quasi normal sur les TER", selon SNCF Voyageurs. Sur les Transiliens, la circulation s'annonce "normale à l'exception de quelques lignes où des perturbations sont à prévoir (RER C, RER D, RER E, lignes R, V)", ajoute le transporteur ferroviaire.

Budget France
Mouvements sociaux

15 commentaires

  • 13:10

    Avec des élites qui veulent effacer notre pays , détruire nos acquis pour adopter le système américain , il permet d extraire la richesse pour la faire remonter le tout vers Black Rock et d autres.. santé , éducation , energie. ils savent très bien comment sauver notre pays mais ce n est pas dans l agenda tout doit ruisseler vers l empire qui imprime du papier vert.. Ce qui me dérange le plus c est de financer ceux qui détruisent ma belle France .

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