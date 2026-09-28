Le mot « Bourse » figure sur la façade du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris

Les principales Bourses européennes avancent légèrement ‌lundi en début de séance, faisant pour l'instant abstraction de la progression des cours du ​pétrole avant la publication de données macroéconomiques clés plus tard cette semaine.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,33% à 8.104,20 points vers 07h27 GMT. A Francfort, le Dax grappille 0,01% ​et à Londres, le FTSE 100 prend 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,10%, le FTSEurofirst 300 0,25% et le Stoxx 600 ​0,27%.

Les cours du pétrole continuent d'augmenter lundi et ⁠se maintiennent bien au-dessus des 100 dollars le baril, après avoir progressé de ‌plus de 17% depuis début septembre.

Les négociations au Moyen-Orient ne laissent guère entrevoir de raisons d'être optimiste et les investisseurs se demandent combien de ​temps encore pourra durer un ‌conflit qui fait grimper les anticipations d'inflation à travers le monde.

Le ⁠président américain, Donald Trump, a dit ce week-end rejeter la proposition de l'Iran de rouvrir le détroit d'Ormuz dans un délai de sept jours, tout en ajoutant quelques heures plus ⁠tard que les négociateurs ‌américains devaient entamer de nouvelles discussions cette semaine avec Téhéran.

L'emploi américain et ⁠l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro seront au coeur du programme des marchés ‌au cours des prochains jours et pourraient encore influer sur les anticipations ⁠quant à l'évolution des taux.

Aux valeurs, à Paris, TotalEnergies progresse légèrement (+0,73%) après ⁠avoir annoncé prévoir de ‌racheter 2,5 milliards de dollars (2,20 milliards d'euros) de ses actions au quatrième trimestre 2026 à ​l'occasion d'une journée des investisseurs qui se ‌tient ce lundi à New York.

Rexel, qui a annoncé vendredi l'acquisition de la plateforme spécialisée dans les infrastructures GCG, ​gagne 1,90%.

Ailleurs en Europe, les actions des promoteurs immobiliers britanniques grimpent après que le gouvernement a annoncé un programme d'aides destiné aux primo-accédants, une initiative visant à ⁠relancer un marché immobilier en difficulté.

Persimmon, Barratt Redrow, Taylor Wimpey, Vistry et Berkeley Group avancent d'entre 6% à 23%.

Le secteur de la technologie sur le Stoxx 600 perd 0,56%, dans le sillage des Bourses asiatiques, les entreprises de l'industrie des puces telles qu'Infineon, ASML et STMicro évoluant toutes dans le rouge dans les premiers échanges de la séance.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)