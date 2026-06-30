TotalEnergies plafonne à 1,99 €/l l’essence et le diesel dans 1.200 stations rurales et sur autoroutes en juillet et août

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* MAINTIENDRA, EN JUILLET ET EN AOÛT, UN PLAFONNEMENT À 1,99 EUR /L SUR L'ESSENCE ET LE DIESEL DANS SES 1 200 STATIONS-SERVICE EN ZONES RURALES
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(Rédaction de Gdansk)
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