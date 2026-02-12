TotalEnergies : Oddo BHF relève son objectif de cours à 70 euros
Le groupe renforce sa résilience grâce à une stratégie d'économies de coûts ambitieuse, désormais portée de 7,5 à 12,5 MdsUSD sur 2026-2030, dont 2,5 MdsUSD dès 2026, alimentés par des réductions d'Opex, et un Capex ramené à 15 MdUSD (vs 17,1 MdUSD en 2025). Cette discipline avec la croissance accrétive, permet au groupe de viser un CFFO de 26 MdUSD en 2026 malgré un environnement prix plus bas (hypothèses : 60 USD/baril pour le Brent et 10 $/Mbtu pour le TTF).
Pour le broker, "le free cash flow de 11 MdsUSD permet ainsi de financer le dividende, revu en hausse de 5,6% (8 MdUSD) et le rachat d'actions de 3 MdsUSD actuellement mais qui peut augmenter à 6 MdsUSD avec le prix du pétrole et être structuré pour distribuer plus de 40% du cash-flow. Cette politique permet de renforcer le bilan avec un gearing maintenu sous les 15%, parmi les plus bas du secteur".
Oddo BHF souligne, par ailleurs, que "le titre a réagi positivement hier, le marché ayant apprécié la priorité donnée au renforcement du bilan par rapport au rachat d'actions à l'instar de ses concurrents".
"TotalEnergies offre aujourd'hui le meilleur couple croissance/profitabilité du secteur en plus d'un business iPower avec un free cash flow positif cette année avec deux années d'avance sur le calendrier initial alors que ses concurrents font machine arrière. Ces éléments couplés à la cotation aux Etats-Unis devraient profiter au titre. Nous relevons ainsi notre objectif de cours à 70 EUR sur la base d'un P/CF (Price-to-Cash-Flow) cible de 6.5x, soit une décote de 30% par rapport aux pairs américains", souligne l'analyste pour justifier sa décision.
