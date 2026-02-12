L'action FedEx grimpe grâce à des prévisions optimistes de bénéfices ajustés pour le trimestre des fêtes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions de la société de livraison mondiale FedEx Corp FDX.N ont augmenté de 2 % à 374,54 $ après que la société ait prévu que le bénéfice ajusté du trimestre des fêtes dépasserait l'opinion de Wall Street

** FedEx déclare que le bénéfice ajusté du trimestre en cours dépassera l'estimation consensuelle de FactSet de 4,01 $/shr ** Les estimations de FactSet sont plus élevées que les attentes des analystes compilées par LSEG de 3,99 $/shr

** La société fixe également des objectifs financiers à long terme pour l'année fiscale 2029: un chiffre d'affaires consolidé de 98 milliards de dollars, un bénéfice d'exploitation de 8 milliards de dollars et une marge d'exploitation de 8 %

** Pour l'exercice 25, FedEx a déclaré un chiffre d'affaires de 87,9 milliards de dollars et un résultat d'exploitation ajusté de 6,12 milliards de dollars

** 18 analystes sur 30 considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 la considèrent comme "conservée", deux comme "vendue"; PT médian à 319,50 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action FDX a augmenté de 29,4 %, après une hausse de 2,6 % en 2025