L'Inde va acheter une centaine de nouveaux chasseurs français Rafale

Des Rafale de l'armée indienne survolent New Delhi, le 26 janvier 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

Le ministère indien de la Défense a approuvé jeudi l'achat d'une centaine de nouveaux avions de chasse français Rafale, un "jalon très important" vers un contrat "historique" salué par la présidence française à quelques jours de la visite d'Emmanuel Macron dans le pays.

Le feu vert de New Delhi porte sur l'acquisition de 114 Rafale, selon une conseillère du président Emmanuel Macron et une source au sein du ministère indien de la Défense. Ce chiffre, s'il était confirmé, représenterait l'équivalent du parc de Rafale dont dispose actuellement l'armée de l'Air française et le plus gros contrat export pour cet avion de combat.

A ce stade, 299 exemplaires de cet avion de combat ont été commandés par des clients étrangers, dont 80 par les Emirats arabes unis. L'Inde a déjà acquis 36 Rafale en 2016 et 26 Rafale Marine l'an passé.

La décision indienne du conseil d'acquisition de la défense — composé de hauts responsables militaires et du ministre de la Défense et qui est la première étape importante pour tout achat d'équipement militaire dans le pays - porte, au total, sur l'achat de matériel militaire pour 39 milliards de dollars (33 milliards d'euros), dont les chasseurs de l'avionneur français Dassault.

Ces acquisitions "renforceront (notre) capacité à mener des missions de supériorité aérienne sur l'ensemble du spectre des conflits et amélioreront significativement les capacités de dissuasion de l'IAF (Force aérienne indienne) grâce à des frappes offensives de longue portée", a indiqué le ministère dans un communiqué.

La présidence française a salué un "jalon très important" vers un contrat "historique". "On est optimiste et on espère de bonnes nouvelles prochainement", a déclaré une conseillère d'Emmanuel Macron lors d'un briefing sur son déplacement en Inde du 17 au 19 février.

De longues négociations commerciales ont précédé cette annonce.

"La majorité des avions multirôles - destinés à remplir différents rôles lors de combats - à acquérir seront fabriqués en Inde", a précisé le ministère indien.

- "Make in India" -

Le conseil a également approuvé l'achat de missiles de combat et d'un pseudo-satellite (HAPS) qui peut notamment servir de relais de communications, selon la même source.

Le ministère n'a pas précisé s'il s'agissait de missiles de croisière français Scalp ni si l'accord sur les Rafale inclut l'entraînement des pilotes, les simulateurs pour leur formation initiale, les équipements associés, les armes et la maintenance des avions, comme les précédents.

Ce contrat d'achat de Rafale fait l'objet de discussions ardues depuis des années, le gouvernement indien réclamant un vaste transfert de technologies et la fabrication locale d’une partie des appareils.

Des médias indiens, citant des sources gouvernementales anonymes, affirment que l'accord final prévoirait que Dassault Aviation fabrique au moins 90 avions de combat dans le pays.

Cela s'inscrit dans le cadre de l'initiative "Make in India", lancée en 2014 par le Premier ministre nationaliste Narendra Modi pour renforcer l'industrie de défense nationale en encourageant les entreprises étrangères à produire en Inde.

Le pays le plus peuplé de la planète, avec 1,4 milliard d'habitants, a fait de la modernisation de son armée une priorité absolue notamment en raison des tensions avec la Chine et le Pakistan, deux pays voisins dotés de l'arme nucléaire.

L'Inde est l'un des plus grands importateurs d'armes au monde et New Delhi se détourne lentement de la Russie, son allié traditionnel et principal fournisseur d'armement depuis des décennies.

- Affrontement avec le Pakistan -

Elle a accru ses importations de matériel militaire en provenance des Etats-Unis, de la France et d'Israël.

L'annonce de jeudi intervient alors que New Delhi se prépare à accueillir la semaine prochaine un sommet sur l'intelligence artificielle où sont attendus Emmanuel Macron et d'autres dirigeants.

Après un attentat dans le Cachemire indien, Inde et Pakistan s'étaient affrontés pendant quatre jours, en mai 2025. Des publications sur les réseaux sociaux avaient allégué de la perte de trois Rafale indiens.

L'Inde avait elle reconnu la perte d’un appareil et les autorités françaises avaient dénoncé une campagne de désinformation menée par la Chine destinée notamment à dénigrer l'industrie française pour faire la promotion de l'industrie de défense chinoise, qui équipe le Pakistan

L'Inde a annoncé début février une hausse de 15% ses dépenses militaires, dont les crédits vont atteindre environ 85 milliards de dollars.

L'an dernier, le ministre de la Défense Rajnath Singh avait annoncé un accord avec une entreprise française pour concevoir et fabriquer localement des moteurs destinés à son futur avion de chasse national.