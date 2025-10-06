TotalEnergies nomme Nicola Mavilla directeur exploration
'Fort de 25 ans d'expérience dans l'industrie pétrolière et gazière, Nicola Mavilla a un parcours jalonné de succès dans le domaine de l'exploration', souligne TotalEnergies. Depuis 2024, il était directeur des projets d'exploration de son concurrent italien Eni.
TotalEnergies rappelle investir environ 1 milliard de dollars par an dans les activités d'exploration et d'appréciation, en se concentrant sur des prospects pouvant conduire à des développements à bas coûts et à faibles émissions.
|50,5800 EUR
|Euronext Paris
|-0,94%
