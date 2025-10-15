Stellantis va investir 13 milliards de dollars aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Cet investissement est le plus important de l'histoire du constructeur automobile

*

Création de 5 000 emplois dans les usines du Midwest

*

La réouverture de l'usine de Belvidere créera 3 300 emplois et produira des modèles Jeep

(Ajout d'une déclaration du président de l'UAW au paragraphe 8) par Nora Eckert et Nathan Gomes

Stellantis STLAM.MI a annoncé mardi un investissement de 13 milliards de dollars aux États-Unis, qui devrait permettre de commercialiser cinq nouveaux modèles et de créer 5 000 emplois dans les usines du Midwest au cours des quatre prochaines années.

Le plan, qui comprend des investissements déjà divulgués, pourrait aider à protéger Stellantis des droits de douane du président américain Donald Trump, qui, selon le constructeur automobile, lui coûteraient environ 1,7 milliard de dollars cette année.

L'investissement, que le directeur général de Stellantis, Antonio Filosa, a déclaré être le plus important de son histoire, intervient alors que le constructeur automobile s'efforce de retrouver la dynamique de ses ventes sur l'un de ses marchés les plus importants.

"Les droits de douane sont de plus en plus clairs. Et nous pensons que les droits de douane ne seront qu'une nouvelle variable de notre équation commerciale que nous devons être prêts à gérer, et nous le ferons", a déclaré M. Filosa lors d'une interview accordée à Reuters.

Les actions de Stellantis cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté d'environ 4 % après la séance.

L'investissement permettra d'injecter de nouveaux capitaux dans des usines du Michigan, de l'Illinois, de l'Ohio et de l'Indiana. Certaines de ces usines devraient accueillir de nouveaux modèles, tandis que d'autres augmenteront la production de véhicules existants.

L'une des usines au centre de l'annonce de l'entreprise, celle de Belvidere, dans l'Illinois, a été un point de friction pour le syndicat United Auto Workers, qui a menacé l'année dernière de faire grève contre le constructeur franco-italien.

"Leur décision d'aujourd'hui prouve que des droits de douane ciblés sur l'automobile peuvent, en fait, ramener des milliers de bons emplois syndicaux aux États-Unis", a déclaré le président de l'UAW, Shawn Fain, dans un communiqué.

L'usine, qui avait été fermée en 2023, rouvre ses portes et produira deux modèles de Jeep à partir de 2027, créant ainsi environ 3 300 emplois, selon l'entreprise.

"Le fait de remplir les usines sous-utilisées de Stellantis devrait être une bonne nouvelle pour les travailleurs de l'UAW", a déclaré Sam Fiorani, vice-président de la société de recherche AutoForecast Solutions.

La direction de Stellantis a dévoilé des éléments du plan aux employés au début de l'année, notamment certains investissements dans l'usine de Belvidere et dans des usines de l'Ohio et de l'Indiana.

L'annonce de mardi fixe le montant de l'investissement et le nombre d'emplois qui seront créés, ce qui est un chiffre plus important que ce qui avait été annoncé précédemment. L'entreprise a refusé de quantifier la part des 13 milliards de dollars annoncés précédemment.

M. Filosa, qui a pris ses fonctions de directeur général en juin, a pour mission de redresser la part de marché du constructeur automobile aux États-Unis, qui est en perte de vitesse. Les concessionnaires se sont plaints que la stratégie de l'entreprise sous l'égide de l'ancien directeur général Carlos Tavares les a laissés avec des modèles dont le prix était trop élevé par rapport à la concurrence, ce qui a nui aux ventes.

M. Tavares a brusquement démissionné en décembre, et le constructeur automobile a cherché son successeur pendant des mois avant de nommer M. Filosa, un ressortissant italien qui a rejoint l'entreprise en 1999.

M. Filosa devrait dévoiler un nouveau plan stratégique au cours du deuxième trimestre de l'année prochaine, après l'avoir récemment reporté au premier trimestre.