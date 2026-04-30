information fournie par Reuters • 30/04/2026 à 15:46

TotalEnergies maintiendra le plafonnement des carburants en France tant que la crise au M.-O. durera

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* MAINTIENDRA SA POLITIQUE DE PLAFONNEMENT DES CARBURANTS EN FRANCE TANT QUE LA CRISE AU M.-O. DURERA

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(Rédaction de Gdansk)