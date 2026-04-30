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TotalEnergies maintiendra le plafonnement des carburants en France tant que la crise au M.-O. durera
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 15:46

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* MAINTIENDRA SA POLITIQUE DE PLAFONNEMENT DES CARBURANTS EN FRANCE TANT QUE LA CRISE AU M.-O. DURERA

Texte original [https://tinyurl.com/2exwktwd] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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2 commentaires

  • 16:36

    Le jour où toutes les entreprises se seront barrées (comme vous dites), il faut l'anticiper et se barrer aussi avant l'effondrement final.

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