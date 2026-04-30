 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Roblox annonce des mesures de contrôle pour se conformer aux restrictions imposées par l'Indonésie en matière de réseaux sociaux
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 17:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige la référence à la source du septième point, en remplaçant le dirigeant de Roblox par la ministre, et ajoute « environ » pour refléter le nombre estimé d'utilisateurs de Roblox en Indonésie.)

La plateforme de jeux vidéo Roblox a commencé à mettre en œuvre plusieurs mesures afin de se conformer aux restrictions imposées par l'Indonésie en matière de sur les réseaux sociaux pour les joueurs de moins de 16 ans, a déclaré jeudi la ministre des Communications du pays.

Voici quelques informations clés concernant ces mesures:

* La première mesure consiste en une vérification de l'âge par reconnaissance faciale pour tous les utilisateurs de Roblox âgés de moins de 16 ans en Indonésie, a déclaré la ministre Meutya Hafid aux journalistes

* La vérification de l'âge est obligatoire, sinon la fonctionnalité de chat sera automatiquement désactivée par la plateforme, a-t-elle ajouté.

* La plateforme mettra également à disposition des parents une fonctionnalité de contrôle du temps d'écran, a-t-elle précisé

* "Il s'agit de l'une des protections les plus strictes que nous offrons partout dans le monde. Cela se passe en Indonésie", a déclaré Nicky Jackson Colaco, vice-président de Roblox et responsable mondial des affaires publiques, aux journalistes lors de la même conférence de presse

* Nicky a indiqué que Roblox lancera Roblox Kids pour les 5 à 12 ans, sans fonctionnalité de chat, et Roblox Select pour les 13 à 15 ans, avec une fonctionnalité de chat limitée à la famille et aux amis

* Conformément à cette politique, Roblox commencera automatiquement à transférer les 23 millions de comptes d’utilisateurs indonésiens de moins de 16 ans vers Roblox Kids ou Roblox Select, a déclaré Nicky

* L'Indonésie compte environ 45 millions d'utilisateurs de Roblox, dont environ 23 millions ont moins de 16 ans, a déclaré la ministre.

* Roblox compte 151,5 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, selon le site web de l'entreprise

* L'Indonésie a publié le mois dernier un règlement qui oblige les entreprises de réseaux sociaux disposant de plateformes jugées à haut risque à désactiver les comptes appartenant à des enfants de moins de 16 ans

Valeurs associées

ROBLOX RG-A
55,500 USD NYSE -1,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank