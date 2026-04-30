Roblox annonce des mesures de contrôle pour se conformer aux restrictions imposées par l'Indonésie en matière de réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige la référence à la source du septième point, en remplaçant le dirigeant de Roblox par la ministre, et ajoute « environ » pour refléter le nombre estimé d'utilisateurs de Roblox en Indonésie.)

La plateforme de jeux vidéo Roblox a commencé à mettre en œuvre plusieurs mesures afin de se conformer aux restrictions imposées par l'Indonésie en matière de sur les réseaux sociaux pour les joueurs de moins de 16 ans, a déclaré jeudi la ministre des Communications du pays.

Voici quelques informations clés concernant ces mesures:

* La première mesure consiste en une vérification de l'âge par reconnaissance faciale pour tous les utilisateurs de Roblox âgés de moins de 16 ans en Indonésie, a déclaré la ministre Meutya Hafid aux journalistes

* La vérification de l'âge est obligatoire, sinon la fonctionnalité de chat sera automatiquement désactivée par la plateforme, a-t-elle ajouté.

* La plateforme mettra également à disposition des parents une fonctionnalité de contrôle du temps d'écran, a-t-elle précisé

* "Il s'agit de l'une des protections les plus strictes que nous offrons partout dans le monde. Cela se passe en Indonésie", a déclaré Nicky Jackson Colaco, vice-président de Roblox et responsable mondial des affaires publiques, aux journalistes lors de la même conférence de presse

* Nicky a indiqué que Roblox lancera Roblox Kids pour les 5 à 12 ans, sans fonctionnalité de chat, et Roblox Select pour les 13 à 15 ans, avec une fonctionnalité de chat limitée à la famille et aux amis

* Conformément à cette politique, Roblox commencera automatiquement à transférer les 23 millions de comptes d’utilisateurs indonésiens de moins de 16 ans vers Roblox Kids ou Roblox Select, a déclaré Nicky

* L'Indonésie compte environ 45 millions d'utilisateurs de Roblox, dont environ 23 millions ont moins de 16 ans, a déclaré la ministre.

* Roblox compte 151,5 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, selon le site web de l'entreprise

* L'Indonésie a publié le mois dernier un règlement qui oblige les entreprises de réseaux sociaux disposant de plateformes jugées à haut risque à désactiver les comptes appartenant à des enfants de moins de 16 ans