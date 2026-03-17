TotalEnergies-Les USA préparent un accord d’environ $1 md pour l’abandon de projets éoliens - NYT

17 mars - Des responsables américains préparent des accords visant à verser environ un milliard de dollars (869,19 millions d'euros) à TotalEnergies TTEF.PA en compensation de l’annulation de concessions pour des parcs éoliens en mer situés au large de l’État de New York et de la Caroline du Nord, a rapporté mardi le New York Times (NYT).

D'après des documents cités par le NYT, les termes des accords verraient le département américain de l'Intérieur annuler les baux pour deux projets situés dans les eaux territoriales américaines, Attentive Energy et Carolina Long Bay.

Le département de la Justice verserait ensuite plus de 928 millions de dollars à TotalEnergies afin d’indemniser le géant pétrolier et gazier, également très présent dans les énergies renouvelables, pour les concessions remportées durant le mandat de Joe Biden, selon le NYT.

La Maison blanche, les départements américains de la Justice et de l'Intérieur n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. TotalEnergies n'a pas souhaité faire de commentaires.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

TotalEnergies avait formé en octobre 2023 une coentreprise pour développer Attentive Energy au large de New York, avant de suspendre le projet novembre 2024 après la victoire de Donald Trump.

Le groupe avait remporté un bail pour le projet Carolina Long Bay en 2022.

À la suite de cet accord, TotalEnergies abandonnerait ses projets de construction des parcs éoliens et s'engagerait également à investir dans des infrastructures de gaz naturel au Texas, selon le FT.

(Rédigé par Kanjyik Ghosh, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)