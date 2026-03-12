information fournie par Reuters • 12/03/2026 à 08:36

TotalEnergies-Le redémarrage de la production du champ de Mabruk en Libye

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* LIBYE : TOTALENERGIES ANNONCE LE REDÉMARRAGE DE LA PRODUCTION DU CHAMP DE MABRUK

Texte original [https://tinyurl.com/yvxx57je] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)