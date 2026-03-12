TotalEnergies-Le redémarrage de la production du champ de Mabruk en Libye

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* LIBYE : TOTALENERGIES ANNONCE LE REDÉMARRAGE DE LA PRODUCTION DU CHAMP DE MABRUK
Texte original [https://tinyurl.com/yvxx57je] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
|3,21 USD
|NYMEX
|0,00%
|97,68 USD
|Ice Europ
|+4,33%
|91,83 USD
|Ice Europ
|+3,31%
|69,8250 EUR
|Euronext Paris
|-0,25%
Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse jeudi, toujours affectées par les tensions géopolitiques qui relèguent au second plan l'avalanche des résultats de sociétés du jour. À Paris, le CAC 40 perd 0,56% à 8.000 points vers 08h30 GMT, après ... Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Les trois principaux partis politiques taïwanais se sont mis d'accord jeudi pour autoriser ... Lire la suite
TotalEnergies a annoncé jeudi le maintien de son plafonnement du prix de l'essence à 1,99 euro le litre dans ses stations-service, mais relève le plafond à 2,09 euros le litre pour le diesel, juste avant une réunion avec le ministre de l'Economie Roland Lescure. ... Lire la suite
TotalEnergies a annoncé jeudi le maintien de son plafonnement du prix de l'essence à 1,99 euro le litre dans ses stations-service, mais relève le plafond à 2,09 euros le litre pour le diesel, juste avant une réunion avec le ministre de l'Economie Roland Lescure. ... Lire la suite
