Cartes grises : l'externalisation des démarches a conduit à des "fraudes massives", selon la Cour des comptes

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La privatisation "a ouvert des brèches qui ont permis à tout le spectre de la criminalité de pénétrer avec facilité dans ce système d’information", constate la Cour des comptes dans leur rapport ce jeudi 12 mars.

Appel à une "reprise en main" urgente par l'Etat. Un rapport de la Cour des comptes dénonce l'externalisation des démarches de cartes grises, une "dérive" qui a conduit à des "fraudes massives". "Le plan Préfecture nouvelle génération (2017) a conduit à la fermeture des guichets de cartes grises et à la dématérialisation intégrale des démarches liées à l’immatriculation des véhicules", indique la Cour des comptes dans un communiqué annonçant un rapport à paraître ce jeudi 12 mars sur le sujet.

"Auparavant assuré par les agents des préfectures, l’enregistrement des opérations dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV) est depuis lors confié à plus de 30.000 opérateurs privés, professionnels du secteur automobile en premier lieu, auxquels l’Etat a délivré des habilitations", relèvent les sages de la rue Cambon. Or, "cette large privatisation (...) a ouvert des brèches qui ont permis à tout le spectre de la criminalité (de la petite délinquance au crime organisé) de pénétrer avec facilité dans ce système d’information", constatent-ils dans leur rapport.

Les "fraudes massives" ont "pu prospérer pendant de longues années"

"De surcroît, l’Etat n’a pas souhaité mettre en place des contrôles en amont des enregistrements dans le SIV, afin de donner la priorité à une délivrance rapide des certificats d’immatriculation", poursuit l'instance. La Cour des comptes fustige des "fraudes massives" qui ont "pu prospérer pendant de longues années". "L’illustration la plus éloquente" en vient de "garages fictifs qui ont permis l’immatriculation frauduleuse, selon une estimation qui n’est que partielle, de près d’un million de véhicules" générant un manque à gagner de plus de 550 millions d’euros pour l’Etat et les collectivités locales sur la seule période 2022-2024".

L'Etat tarde à réagir, déplore la Cour des comptes, et les premières mesures prises à partir du printemps 2025 "demeurent insuffisantes". Une "reprise en main par l'Etat" urgente est impérative, poursuit la Cour. L'organisme appelle l'Etat à réduire "de façon drastique le nombre des acteurs privés habilités à accéder directement au SIV" pour s'en tenir à des "tiers de confiance" et souhaite voir restauré un "principe de contrôle en amont de toutes les demandes d’enregistrement dans le SIV" pour couper court aux tentatives de fraude.