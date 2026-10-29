TotalEnergies-Le bénéfice net au T3 bondit de 127% sur un an

(Actualisé avec citations, détails, contexte et cours en Bourse §2 et §§4-8)

par Rihab Latrache et Dimitri Rhodes

TotalEnergies TTEF.PA a fait état jeudi d'un résultat net en forte hausse pour le troisième trimestre, la guerre opposant les États-Unis et Israël à l'Iran ayant continué d'alimenter la flambée des prix du pétrole, permettant à la major pétrolière française de tirer parti des marges de raffinage élevées.

"Dans ce contexte de prix élevés, la compagnie agit pour la sécurité d’approvisionnement du continent européen en maximisant l’utilisation de ses raffineries et en participant à l’importation de diesel depuis le Moyen-Orient", a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général (PDG), cité dans un communiqué.

Le résultat net ajusté part TotalEnergies s'est établi à 9,1 milliards de dollars (8,15 milliards d'euros) pour la période juillet-septembre, contre 4 milliards un an plus tôt, soit un bond de 127%, dépassant les 8,3 milliards de dollars attendus en moyenne par 12 analystes dans un consensus LSEG.

Le segment "Raffinage-Chimie" a affiché un trimestre record, avec un résultat net de 3,60 milliards de dollars, plus du double de l'année dernière, porté par le resserrement de l'approvisionnement en produits pétroliers.

"La hausse de près de 10% des traitements des raffineries a permis de pleinement capturer les marges de raffinage historiquement élevées en Europe et dans le monde, les activités de négoce de pétrole maintenant une surperformance comparable à celle enregistrée aux deux trimestres précédents", a souligné Patrick Pouyanné.

L'activité de gaz naturel liquéfié, "Integrated LNG", a réalisé un résultat opérationnel net ajusté de 1,9 milliard de dollars, avec notamment l’augmentation de 20% du prix moyen de vente du GNL et "la surperformance des activités de négoce de GNL et de gaz dans un marché haussier".

TotalEnergies a réitéré son programme de rachat d'actions de 2,5 milliards de dollars et a dit vouloir racheter 2,5 milliards de dollars d'actions supplémentaires au premier trimestre de 2027.

À la Bourse de Paris, vers 08h50 GMT, le titre progressait de 0,9% à 84 euros, contre un gain de 0,69% pour le CAC 40

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(Rédigé par Rihab Latrache et Dimitri Rhodes, édité par Augustin Turpin)