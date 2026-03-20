TotalEnergies lance une centrale solaire pour Holcim en Belgique
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 17:34
La centrale solaire produit 30 GWh/an d'électricité renouvelable, qui est autoconsommée par les installations de Holcim. Il s'agit de la plus grande centrale solaire flottante d'Europe dédiée à l'autoconsommation.
" Nous nous réjouissons de l'inauguration de cette centrale solaire flottante, qui démontre la capacité des équipes de TotalEnergies à innover pour répondre aux besoins de notre partenaire Holcim, que nous accompagnons comme d'autres clients industriels dans leurs projets de décarbonation de leurs activités ", a déclaré Olivier Greiner, Managing Director Retail Power & Gas Belgium chez TotalEnergies.
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