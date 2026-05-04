Les perspectives de croissance de Duolingo s'atténuent, l'entreprise privilégiant l'engagement des utilisateurs plutôt que la monétisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Akash Sriram

Duolingo DUOL.O a publié de solides résultats pour le premier trimestre, mais a laissé entrevoir une trajectoire de croissance plus modérée à l'avenir, l'application d'apprentissage des langues privilégiant l'engagement des utilisateurs et l'amélioration de ses produits plutôt que la monétisation à court terme.

Au cœur de la stratégie de Duolingo se trouve une réorientation délibérée visant à privilégier l'expérience utilisateur et la fidélisation à long terme plutôt que la monétisation à court terme, l'entreprise investissant dans la qualité de ses produits et l'engagement des utilisateurs afin de constituer une base plus large d'abonnés payants.

“Nous faisons des paris à long terme, et les rendements sur les investissements que nous réalisons se concrétiseront à partir de 2027”, a déclaré la directrice financière Gillian Munson à Reuters.

Les investisseurs s'intéressent de plus en plus à la capacité de Duolingo à maintenir son fort taux de conversion des utilisateurs gratuits en abonnés payants dans le cadre de son modèle freemium, en particulier alors que la croissance des réservations ralentit.

La plateforme d'apprentissage des langues a enregistré un chiffre d'affaires de 292,0 millions (XX millions d'euros) de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 288,5 millions (XX millions d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG, la croissance des abonnements restant le principal moteur de son activité.

Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a augmenté de 21% pour atteindre 56,5 millions, tandis que le nombre d'abonnés payants a progressé de 21% pour atteindre 12,5 millions, ce qui témoigne d'un engagement continu de la part de sa base d'utilisateurs mondiale.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 14% pour atteindre 308,5 millions (XX millions d'euros) de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 301,7 millions (XX millions d'euros) de dollars, selon les données compilées par Visible Alpha.

Duolingo a largement maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, tablant sur un chiffre d'affaires d'environ 1,21 milliard (XX milliard d'euros) de dollars, en ligne avec les attentes des analystes, avec une croissance d'environ 16%. Pour le deuxième trimestre, la société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 295,5 millions (XX millions d'euros) de dollars, légèrement supérieur aux estimations de 294 millions (XX millions d'euros) de dollars.

La société a déclaré s'attendre à une croissance des réservations d'environ 10,5% pour l'année, avec un rythme plus lent au deuxième trimestre avant une accélération plus tard en 2026.

La stratégie de Duolingo est axée sur l'élargissement de sa base d'utilisateurs et le renforcement de leur engagement, avec pour objectif d'atteindre 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens d'ici 2028. La société a investi massivement dans l'amélioration de ses produits, en particulier dans les fonctionnalités d'expression orale et les outils basés sur l'IA, tels que son offre premium Duolingo Max.

Si ces investissements devraient soutenir la croissance à long terme, ils s'accompagnent de compromis à court terme. La société a indiqué que les marges pourraient se modérer plus tard dans l'année à mesure que l'utilisation des fonctionnalités d'IA augmentera.