Villepin a rendu les statuettes qu'il avait reçues en cadeau au Quai d'Orsay, selon son entourage

L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2027, lors d'une conférence à La Sorbonne, le 27 mars 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Dominique de Villepin, candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2027, a rendu lundi au ministère des Affaires étrangères deux statuettes reçues en cadeau lorsqu'il était au Quai d'Orsay, a annoncé son entourage à l'AFP, contestant par ailleurs leur valeur annoncée de 125.000 euros.

Le lobbyiste Robert Bourgi a affirmé, dans l'émission "Complément d'Enquête" diffusée jeudi sur France 2, avoir servi d'intermédiaire pour offrir à Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères de 2002 à 2004, deux statuettes de Napoléon payées par Blaise Compaoré, alors président du Burkina Faso, et par l'homme d'affaires italien Gian Angelo Perrucci.

"Dès la semaine dernière, conformément à ses engagements, Dominique de Villepin a pris l'attache du Quai d'Orsay afin de faire don au ministère des Affaires étrangères des statuettes qu'il avait reçues, à l'occasion d'anniversaires, au début des années 2000, de la part de M. Bourgi", a indiqué son entourage.

Les statuettes ont été données au ministère des Affaires étrangères lundi, selon cette source.

Robert Bourgi, figure de la Françafrique, avait déclaré que ces statuettes avaient été achetées respectivement 75.000 euros et 50.000 euros, soit une valeur totale de 125.000 euros.

Les montants réels sont "quatre à cinq fois inférieurs", affirme l'entourage de Dominique de Villepin.

"L'expertise réalisée par l'un des meilleurs spécialistes français, agréé auprès des tribunaux, a établi que la valeur de marché de ces œuvres pouvait être estimée entre 18.000 et 20.000 euros pour l'une, et entre 10.000 et 12.000 euros pour l'autre", d'après cette source.

Dominique de Villepin a affirmé qu'il pensait qu'il s'agissait de cadeaux payés par Robert Bourgi et ne connaissait pas leur provenance réelle.

Son entourage martèle que ces accusations sont des "manoeuvres" destinées "à régler des comptes politiques et à dresser un écran de fumée au moment où Nicolas Sarkozy fait de nouveau face à la justice".

Robert Bourgi, fidèle de l'ancien président, affirmait dans "Complément d'enquête" que Nicolas Sarkozy, qui entretient de longue date de très mauvaises relations avec Dominique de Villepin, n'avait rien à voir avec ces révélations.

M. de Villepin, pas encore officiellement candidat pour l'élection de l'an prochain, ne cache pas ses ambitions.

Robert Bourgi avait contribué à couler la campagne présidentielle de François Fillon en 2017, après des révélations sur les costumes d'une valeur de 13.000 euros qu'il lui avait offerts.

Il avait aussi assuré en 2011 avoir apporté à Jacques Chirac et Dominique de Villepin des valises de billets en provenance de pays africains entre 1997 et 2005, mais l'enquête avait été classée sans suite.