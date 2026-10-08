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TOTALENERGIES : La tendance est haussière
information fournie par Day By Day 08/10/2026 à 04:53

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CONTEXTE MOYEN TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent toujours. Les objectifs suivants sont à 80,30 € et 84,50 €. La tendance serait invalidée sous le support à 51,40 €.

PREVISION COURT TERME

La tendance est haussière. La baisse récente gagne en vigueur. Le prochain support est à 73,40 €. La tendance serait remise en cause par la rupture de 73,40 €.


Dernier cours : 75.42
Support : 73.4 / 68.4
Resistance : 76.9 / 81.3
Opinion court terme : positive
Opinion moyen terme : positive

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Cette analyse a été élaborée par Day By Day et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2026 à 04:53:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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