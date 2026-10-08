Airbus : commandes de dix avions par la compagnie bangladaise et de 12 hélicoptères par la Roumanie

Une commande de dix avions Airbus pour la compagnie aérienne nationale bangladaise, Biman Bangladesh Airlines, a été confirmée mercredi par l'acheteur et l'avionneur européen, qui a également annoncé une commande de 12 hélicoptères par la Roumanie.

La flotte de Biman Airlines est principalement composée de Dash et de Boeing (illustration) ( AFP / ADRIAN DENNIS )

La directrice générale de Biman, Bushra Islam, avait évoqué en mai réfléchir à cette commande de quatre gros porteurs A350-900 et six monocouloirs A321neo.

Airbus a salué dans un communiqué "une étape importante dans la stratégie de modernisation de la flotte de la compagnie et dans son ambition d'étendre son réseau international".

"Ces appareils soutiendront les projets de Biman Bangladesh Airlines pour desservir l'Amérique du Nord, en plus de destinations clés à travers l'Europe et le Moyen-Orient", a souligné le constructeur.

Cette compagnie détient à ce jour une flotte majoritairement composée d'avions Boeing, ce qui devrait rester durablement le cas.

Elle a en effet passé en avril une commande de 14 appareils à Boeing, dix gros porteurs 787 Dreamliner (dont huit 787-10 et deux 787-9) et quatre monocouloirs 737 MAX 8 pour une valeur de 3,7 milliards de dollars.

En septembre, le transporteur a commandé 11 avions Boeing supplémentaires, dont des 787 Dreamliner et des 737 MAX.

Biman Bangladesh Airlines dispose actuellement de 19 appareils, dont des avions Boeing et des Dash 8.

"L'initiative d'aujourd'hui s'inscrit dans l'objectif plus large, formulé dans le manifeste électoral du gouvernement, de transformer le Bangladesh en un hub aérien moderne", a déclaré le ministre de l’Aviation civile, Rashiduzzaman Millat.

Les discussions sur l'achat d'avions Airbus ont débuté en 2023, mais Dacca s'est ensuite tournée vers Boeing, dans le cadre de ses efforts pour répondre aux préoccupations américaines en matière de droits de douane.

L'Union européenne a cependant poursuivi les négociations avec le gouvernement. "Nous considérons cet accord comme une étape stratégique dans le développement des relations commerciales et d'investissement entre le Bangladesh et l'Europe", a déclaré mercredi l'ambassadeur de l'UE, Michael Miller.

Airbus a par ailleurs officialisé mercredi la commande de 12 hélicoptères H225M par le gouvernement roumain. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du programme européen Safe de soutien au réarmement en Europe.